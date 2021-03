Pink Ribbon Charity Walk feiert Jubiläum

Communications Specialist

Cornelia Bürgi interessiert sich für alles, was mit Kommunikation, Medien und Menschen zu tun hat. Sie findet die Tätigkeit in der Kommunikation besonders spannend, weil der Bereich so vielfältig und dynamisch ist und sie mit immer neuen Themen konfrontiert wird. Genau so geht es ihr auch mit Philips. Sich gut und gesund zu ernähren und sportlich aktiv zu sein bedeutet für sie Lebensqualität. Sie liebt das pulsierende Leben und die kulturelle Vielfalt in grossen Städten und besucht gerne Freunde überall auf der Welt.