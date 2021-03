Farbe bekennen gegen Brustkrebs

Bereits zum zehnten Mal fand am 24. September 2017 der Pink Ribbon Charity Walk in Zürich statt. Bei fantastischem Herbstwetter war der jährliche Solidaritätslauf für die Früherkennung von Brustkrebs restlos ausverkauft und verzeichnete einen Besucherrekord: Über 5.000 Menschen jeden Alters liefen, walkten oder rannten in ihren pinken Shirts die vier Kilometer lange Strecke entlang, um auf Brustkrebs aufmerksam zu machen und ihre Solidarität mit den Betroffenen zu bekunden. Philips Schweiz unterstützt den Pink Ribbon Charity Walk seit 2013 als offizieller „Supporter“ und war mit einem Stand und eigenem Läuferteam dabei.

Das Letzigrund-Stadion summte wie ein pink-farbener Bienenstock: Kinder sprangen aufgeregt umher, erste Läufer wärmten sich beim Zumba-Training auf, andere tummelten sich noch an den zahlreichen Ständen der Sponsoren. Die Stimmung war gelöst an diesem sonnigen Herbsttag in Zürich. Zur Jubiläumsausgabe des Pink Ribbon Charity Walks waren so viele Menschen wie noch nie gekommen: Über 5.000 Teilnehmer haben sich im pinken Shirt zum Lauf versammelt, um auf Brustkrebs aufmerksam und Betroffenen Mut zu machen.