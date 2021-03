Revolution – Philips OneBlade Pro bestimmt die Zukunft der männlichen Rasur

OneBlade Pro verfügt über eine einzigartige Technologie, die das Resultat langjähriger Forschung und Entwicklung ist: Sie bewegt das schnelle Schermesser 200 Mal in der Sekunde und schneidet selbst lange Haare einfach und schnell ab. Durch einen Präzisionskamm für 14 Längen (0,4-10 Millimeter) bringt das Tool unterschiedliche Bartlängen gleichmäßig in Form. Dank der innovativen Technologie zur Konturenanpassung folgt die bewegliche, doppelseitige Klinge den Konturen des Gesichts ganz nah an der Haut und ist damit äußerst präzise. Sie kann in jede Richtung zum Styling von Kanten und klaren Linien bewegt werden und lässt der Kreativität in Puncto Bartstyling freien Lauf. Der einzigartige OneBlade Pro ist sowohl nass als auch trocken zu benutzen, leicht zu reinigen und angenehm sanft zur Haut. Um die Rasur so hautschonend wie möglich zu gestalten, verfügt er über ein Zweifach-Schutzsystem: Die doppelseitigen Klingen wurden mit der OneBlade-Gleitbeschichtung und abgerundeten Spitzen versehen. Der an den Seiten gummierte Griff liegt angenehm und sicher in der Hand. Ein weiteres unschlagbares Highlight: Die Klingen müssen nur alle vier Monate1 ausgetauscht werden.

Neben dem Top Modell Philips OneBlade Pro (QP6520) sind drei weitere Modelle in verschiedenen Ausführungen und Preisen erhältlich (QP2520, QP2530, QP6510).

Weitere Informationen zu Philips OneBlade: www.philips.de/oneblade