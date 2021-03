Entspannt zu viel Milch

Das Design der Ultra Comfort ist so konzipiert, dass die Milch direkt von der Brust in die Flasche fließt. So können Mütter auch in aufrechter Position effektiv abpumpen und müssen sich dabei nicht nach vorne lehnen. Dank des besonders leisen Motors entstehen keine störenden Geräusche – nicht nur praktisch, wenn die Milchpumpe in der Nacht zum Einsatz kommt. Beim Einschalten startet das Gerät automatisch mit dem Stimulationsmodus, um den Milchspendereflex auszulösen. Im Anschluss können Mütter aus drei verschiedenen Abpumpeinstellungen die für sie passende auswählen. Für eine unbedenkliche Hygiene ist die Milchpumpe so konstruiert, dass die Milch nie mit dem Schlauch und der Basis in Kontakt kommt.