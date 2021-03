„Viele von uns sind Mitglied in Sportvereinen, gehen ins Fitnessstudio, joggen und achten auf eine ausgewogene Ernährung. Denn wir alle wissen: Dies ist wichtig für unsere Gesundheit. Erholsamer Schlaf, der uns mit ordentlich Energie für den Tag versorgt, wird hingegen häufig vernachlässigt“, so Clemens Drechsler, Marketing Manager Healthy Sleep Solutions bei Philips. „Der Sensor am neuen Wake-up Light liefert automatisch Daten, um uns den perfekten Schlaf zu ermöglichen. Ein Blick in die App und wir wissen, was zu tun ist“, so Drechsler weiter.