Hamburg – An alle Männer mit einem besonderen Faible für technologische Highlights: Der Philips Prestige Nass- und Trockenrasierer der 9000er Serie überzeugt durch einen intelligenten BeardAdapt-Sensor, flexible Scherköpfe und kabelloses Laden mithilfe des stylischen Qi-Ladepads. Die NanoTech-Präzisionsklingen sind mit Nano-Partikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Kanten. Für ein spürbar glattes Ergebnis schneiden sie die Barthaare mit maximaler Präzision direkt an der Hautoberfläche. Die Hautkomfort-Beschichtung der Scherköpfe gleitet besonders sanft, ohne die Haut zu sehr zu beanspruchen. Der um 360 Grad drehbare Kopf des Rasierers erreicht jeden Winkel des Gesichts und bringt auch anspruchsvolle Konturen in Form. Auch ein 7-Tage-Bart gehört auf Wunsch schnell der Vergangenheit an. Der intelligente Sensor prüft die Bartdichte und passt die Leistung kontinuierlich an. Nicht nur super praktisch, sondern auch stylisch: Zum Laden wird der Rasierer lediglich auf das Qi-Ladepad gelegt, welches auch zum Laden von anderen geeigneten Geräten, wie kompatiblen Smartphones genutzt werden kann.

„Perfekt glatt rasiert im Alltag, 7-Tage-Bart im Urlaub – die leichteste Übung für unser neues Flaggschiff. Jetzt sind Zeitaufwand und die Sorge vor Hautirritationen kein Thema mehr“, so Timo Wassermeier, Marketing Manager Shaving bei Philips. „Das Ziel von Philips? Wir wollen Männern helfen, ihren individuellen Look stets neu zu erfinden. Gleichzeitig wollen wir ihnen Flexibilität ermöglichen und das mit so wenig Zeitaufwand und so viel Komfort wie möglich“, so Wassermeier weiter.