Wie sich Schönheit widerspiegelt

Zwei Drittel (65%) aller Frauen weltweit finden sich schön. 2015 waren das noch 47%. Platz 1 belegen die Inderinnen (94%), gefolgt von China (90%) und der Türkei (87%). In Großbritannien sagen dies nur 34% und in Japan 31%. In Deutschland sind es 56%. Weltweit geben 86% der Frauen an, dass es viele Wege gibt, sich schön zu fühlen und 82% Prozent bemerken, dass dazu vor allem Gesundheit beiträgt. Die Mehrheit ist der Meinung, dass Schönheit etwas ist, das jeder für sich selbst definiert (72% weltweit, 64% Deutschland). Dennoch sagen 39% weltweit, dass für sie ihre Schönheit davon bestimmt wird, wie andere sie wahrnehmen. In Deutschland denken dies sogar 50%. Zudem sind sie eher als der globale Durchschnitt der Meinung, dass zu viel von ihrem Selbstwertgefühl an ihr Aussehen gebunden ist (66% vs. 58% weltweit).

Eine positive Einstellung ist für 88% der befragten Frauen weltweit der wichtigste Aspekt, sich schön zu fühlen (in Deutschland 90%), gefolgt von emotionaler Ausgeglichenheit (84% vs. 85% in Deutschland), körperlicher Fitness (81% vs. 71% in Deutschland) und einem attraktiven Aussehen (69% vs. 64% in Deutschland).