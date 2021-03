Hamburg – Die Geburt eines Kindes ist für die Eltern gleichbedeutend mit großen Veränderungen. Das digitale Philips Avent Video-Babyphone SCD843, das im März in den Handel kommt, gibt ihnen die Gewissheit, ihrem Neugeborenen jederzeit nah sein zu können, auch wenn sie sich außerhalb des Kinderzimmers befinden. Dabei sorgt die adaptive FHSS-Technologie1 für eine sichere und private Verbindung mit dem Baby. Eltern können ihr Kind nicht nur in kristallklarer Tonqualität hören, sondern auch in hervorragender Bildqualität auf dem großen 3,5 Zoll Farbdisplay sehen – bei Tag oder Nacht. Fünf verschiedene Einschlaflieder und ein beruhigendes Nachtlicht bringen das Neugeborene sanft in den Schlaf. Durch eine Reichweite von bis zu 300 Metern, Benachrichtigungen auf Wunsch über Vibrationsalarm und eine Temperaturanzeige sind Eltern zu jeder Zeit über den Gemütszustand ihres Kindes informiert und haben über die Gegensprechfunktion die Möglichkeit, beruhigend einwirken zu können.

„Für frisch gewordene Eltern steht die Sicherheit ihres neugeborenen Kindes an erster Stelle. Eine große Reichweite und gute Übertragung sind deshalb bei der Wahl eines Babyphones von immenser Bedeutung. Unser Philips Avent Video-Babyphone bietet neben einer stabilen, privaten und vor allem sicheren Verbindung ein extra großes, hochauflösendes Farbdisplay, über das Eltern jederzeit verfolgen können, was ihr kleiner Racker treibt“, so Marcella Vermeij, Marketing Managerin Philips Avent bei Philips Personal Health DACH. „Zahlreiche Funktionen zur Überwachung und Interaktion mit ihrem Baby geben ihnen enorme Freiheit, auch wenn sie sich im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Garten aufhalten“, so Marcella Vermeij weiter.