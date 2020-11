Hamburg – Philips hat die Ergebnisse des fünften Philips Global Beauty Index veröffentlicht. Befragt wurden mehr als 12.000 Frauen aus 12 verschiedenen Ländern1. Das Unternehmen blickte dieses Jahr in die Zukunft und untersuchte, wie sich Schönheitsroutinen auf der ganzen Welt entwickeln und welche Bedeutung Technologie und Personalisierung künftig haben werden. Immer mehr Menschen nutzen Apps, digitale Produkte und Dienstleistungen, um Entscheidungen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen. Umso erstaunlicher ist es, dass 41% der befragten deutschen Frauen Freunde, Familie und Kollegen als wichtigste Berater in Sachen Beauty-Tipps angeben. Global sind es 49%, in Korea trifft dies sogar auf 63% und in der Türkei auf 60% zu. 28% aller Befragten informieren sich in Print-Medien oder Katalogen (31% in Deutschland). Im Vergleich dazu beziehen 37% aller Frauen weltweit ihre Beauty-Ratschläge über Social Media. In Deutschland suchen durchschnittlich zwar nur 20% aller befragten Frauen in Online-Communities nach Tipps - ausgenommen sind jedoch jüngere Frauen, von denen sind es ganze 56% – Beauty im Wandel.

„Ein Trend, der sich schon in der letzten Befragung zeigte, hat sich mittlerweile manifestiert: Frauen wünschen sich personalisierte Beauty- und Gesundheitslösungen, die ihnen die Möglichkeit bieten, ganz auf ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse einzugehen – je nach Haar- und Hauttyp“, so Janine Milosch, Beauty Marketing Managerin bei Philips. „Besonders wichtig sind ihnen Produkte, die effektiv (77% in Deutschland, 82% weltweit) und einfach anzuwenden sind (77% in Deutschland, 80% weltweit)“, so Milosch weiter.