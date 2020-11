Hamburg – Neben dem beliebten ‚Coffee to go‘ haben morgens immer mehr Menschen einen farbenfrohen ‚Smoothie to go‘ in der Hand. Denn Smoothies sind nicht nur lecker, sie sind auch die einfachste Variante, um die empfohlene Tagesmenge von fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Der Philips Hochleistungsvakuummixer bereitet schnell und einfach nährstoffreiche Smoothies zu und nutzt dabei eine ganz neue Art des Mixens: die Vakuum-Technologie. Das Besondere daran: Der Sauerstoff wird vor dem Mixen aus dem Becher gesaugt. So entstehen weniger Luftblasen, die Nährstoffe bleiben länger erhalten und der Smoothie ist abends noch genauso frisch, gehaltvoll, Beerenrot, Sonnengelb oder Quietschgrün, wie am Morgen1. Er ist ab sofort im Philips Online-Shop erhältlich.

„Die Universität für Bodenkultur in Wien hat in einer Studie unterschiedliches Obst und Gemüse gemixt – sowohl mit als auch ohne Vakuumfunktion“, so André Rahe, Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips. „Das Ergebnis: Beim Mixen mit Vakuum war die Farbe nach 24 Stunden wesentlich heller und auch die Schaumentwicklung geringer. Zudem wurde festgestellt, dass durch das Mixen mit Vakuum nach acht Stunden die dreifache Menge an Vitamin C gegenüber einer normalen Mischung bewahrt wurde“, so Rahe weiter.