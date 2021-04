Hamburg – Morgens für den idealen Start in den Tag, vormittags als kleine Pause im Homeoffice oder abends zum genüsslichen Ausklang: Kaffee ist für viele Menschen mehr als einfach nur ein Heißgetränk. Umso besser, wenn der eigene Vollautomat die ganze Bandbreite eines Baristas bietet. Die Philips 5400 mit LatteGo bereitet auf „Touch“ zwölf unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit frischen Bohnen zu und schafft so genussvolle Kaffeemomente in den eigenen vier Wänden. Dabei sorgt das Aroma Extract System für die optimale Aromaentfaltung. Die Auswahl erfolgt über das neu gestaltete Touch-Display, mithilfe dessen schnell und einfach das passende Getränk zubereitet ist. Milchliebhaber kommen mit dem LatteGo Milchsystem auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuccino, Latte Macchiato und Co. mit samtig-cremigem Milchschaum. Zudem besteht es aus nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, womit es unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem darstellt.

„Gerade jetzt, wo viele Menschen mehr Zeit als sonst Zuhause verbringen, ist ein Kaffeesystem mit vielfältiger Angebotspalette gefragt“, so Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Coffee bei Philips. „Um wirklich jeden Kaffeewunsch zu erfüllen, ist die neue Philips 5400 mit LatteGo nun mit zwölf voreingestellten Heißgetränken zur Auswahl bestückt. So kommt definitiv jeder auf seine Geschmacks-Kosten“, so Perazzolo weiter.