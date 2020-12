RSNA 2020: Philips bringt branchenweit erstes herstellerneutrales Radiology Operations Command Center auf den Markt

Die Nachfrage nach CT- und MR-Untersuchungen steigt. Doch in der Radiologie fehlt der Nachwuchs. Bereits 2009 hat das Deutsche Krankenhausinstitut festgestellt, dass rund jedes fünfte Krankenhaus Schwierigkeiten hat, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für offene MTRA-Stellen zu finden.2 Inzwischen klagt fast die Hälfte der Krankenhäuser über Stellenbesetzungsprobleme.3 Hier setzt das Radiology Operations Command Center an. MTRA können sich remote auf mehrere Systeme aufschalten und an den Standorten Unterstützung leisten, wo sie gebraucht werden. Außerdem erlaubt der digitale Hub virtuelle On-Demand-Cross-Trainings und die Fernanpassung von Scanprotokollen.

„Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv an der Pilotierung des Radiology Operations Command Center von Philips beteiligt. Schon jetzt zeigt sich ein großes Potenzial für die Verbesserung der Workflow-Effizienz und der Ausbildung“, sagt Dr. Lawrence Tanenbaum, Vice President, Chief Technology Officer und Director of Advanced Imaging bei RadNet Inc. „Wir setzen die Technologie ein, um Fachwissen in unserem gesamten Netzwerk verfügbar zu machen. Beispiele sind Spezialistinnen und Spezialisten für die Herzdiagnostik, die helfen, das Arbeitspensum an anderen Standorten zu bewältigen, oder Neulinge, die bei einer schwierigen Prostata-MRT von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus der Zentrale angeleitet werden. Daneben nutzen wir die Technologie zur Zentralisierung der Ausbildung. Wir verbinden Menschen virtuell, damit sie an einem Tag bei mehreren Prüfungen zusehen können.“