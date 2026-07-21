Suchbegriffe

Nachrichten | Deutschland

21. Juli 2026

Urteil schafft Klarheit zur Dawes-Redman-CTG-Analyse von Philips

  • Philips hat in Deutschland einen juristischen Erfolg in einem Rechtsstreit um eine Technologie zur fetalen Überwachung erzielt.
  • Das Landgericht Wiesbaden entschied weitgehend zugunsten von Philips und stellte fest, dass mehrere Aussagen der Huntleigh Healthcare GmbH über die Kardiotokografie-Technologie von Philips falsch und irreführend waren.
  • Das Gericht untersagte der Huntleigh Healthcare GmbH, diese Aussagen weiterhin zu verbreiten, verpflichtete das Unternehmen zu deren Richtigstellung sowie zum Ersatz des entstandenen Schadens. [1]

Hamburg – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein weltweit führendes Gesundheitstechnologieunternehmen und entwickelt und produziert unter anderem CTG-Systeme für die Überwachung von Schwangerschaften. Sowohl die Avalon Fetalmonitore als auch das IntelliSpace Perinatal System ermöglichen eine computergestützte CTG-Analyse nach den Dawes-Redman-Kriterien.

 

Philips sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, die eigenen CTG-Geräte könnten keine Dawes-Redman-CTG-Analyse durchführen. Die Huntleigh Healthcare GmbH machte geltend, nur Huntleigh führe die offizielle Dawes-Redman-CTG-Analyse durch, die alle wesentlichen Kriterien berücksichtige, und verfüge über die einzige validierte Analyse. 

 

Philips hielt diese Aussagen für haltlos und geschäftsschädigend. Nach Auffassung des Unternehmens waren sie zudem geeignet, medizinisches Fachpersonal zu verunsichern. Philips machte deshalb eine Unterlassungsklage beim Landgericht Wiesbaden anhängig. 

 

Das Gericht folgte der Argumentation in nahezu allen Punkten und sprach Philips zudem einen Auskunftsanspruch zu. Die Huntleigh Healthcare GmbH wurde verurteilt, diese Aussagen künftig zu unterlassen, seine Kundinnen und Kunden schriftlich über die Richtigstellung zu informieren und Philips den entstandenen Schaden zu ersetzen. 

 

In seiner Entscheidung stellte das Gericht darüber hinaus fest, dass die beanstandeten Aussagen objektiv unwahr und dazu geeignet seien, die angesprochenen Fachkreise irrezuführen sowie das Vertrauen in Philips und seine Produkte in unlauterer Weise zu beeinträchtigen. 

 

In einem weiteren Rechtsstreit entschied das OLG Frankfurt zudem, dass die Huntleigh Healthcare GmbH nicht damit werben dürfe, als einzige die „authentische“ Dawes-Redman CTG-Analyse anzubieten. Die Verwendung eines entsprechenden Zitats von Prof. Redman wurde untersagt. Dieses Urteil ist bereits rechtskräftig.

 

Insbesondere das Urteil des Landgerichts Wiesbadens [1] schafft dabei Klarheit hinsichtlich der wissenschaftlichen Einordnung der Dawes-Redman-CTG-Analyse und bestätigt, dass die computergestützte CTG-Auswertung von Philips die Anforderungen der S2k-Leitlinie erfüllt. Für Anwenderinnen und Anwender in der Geburtshilfe schafft dies Rechtssicherheit bei der Einordnung der Technologie.

Quellen

[1] LG Wiesbaden, Az.: 11 O 47/25 (nicht rechtskräftig, da Berufung eingelegt wurde)

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Grundlage hierfür ist ein konsequent menschenzentrierter Innovationsansatz, der fortschrittliche Technologien mit klinischen Erkenntnissen und einem tiefen Verständnis von Konsumentenbedürfnissen verbindet. Philips entwickelt sowohl Lösungen für die persönliche Gesundheit von Konsumentinnen und Konsumenten als auch professionelle Gesundheitslösungen für medizinisches Fachpersonal und seine Patientinnen und Patienten – im Krankenhaus ebenso wie im häuslichen Umfeld. 


Mit Hauptsitz in den Niederlanden zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgeführte Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie im Bereich Personal Health. Im Jahr 2025 erzielte Philips einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit 64.300 Mitarbeitende. Mit seinen Vertriebs- und Serviceaktivitäten ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Philips finden Sie unter www.philips.de/healthcare

Klicken Sie hier für weitere InformationenWeniger lesen

Themen

Patientenmonitoring Fertilität, Schwangerschaft, Elternschaft Presseinformation

Kontaktdaten

Anke Ellingen

Anke Ellingen

Communications Manager Philips GmbH

Tel.: +49  1522 281 46 45

Medienmaterial

philips-dawes-redman-ctg-analysis
61.0 KB

Weitere ähnliche Nachrichten

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.