Kantonsspital Baden und Philips berechnen CO₂-Bilanz von Katheter-Eingriffen

Hamburg / Zürich – Eine gemeinsame Studie des Kantonsspitals Baden (KSB) und Philips evaluiert die Umweltauswirkungen von Untersuchungen im Herzkatheterlabor und in der interventionellen Radiologie. Der CO₂-Ausstoß eines einzelnen Eingriffs liegt je nach Verfahren zwischen 84 und 90 Kilogramm CO₂-Äquivalenten. Verbrauchsmaterialien verursachen den größten Anteil der Emissionen. Dazu entstehen am Tag bis zu 30 Kilogramm Abfall pro Untersuchungsraum. Die Ergebnisse zeigen, an welchen Stellen man in diesen hochspezialisierten medizinischen Bereichen ansetzen muss, um nachhaltigere Prozesse einzuführen. Dabei bleiben Qualität und Patientensicherheit uneingeschränkt bestehen. Als Grundlage für die Berechnungen wurden die häufigsten Eingriffe im Herzkatheterlabor und in der interventionellen Radiologie herangezogen. Konkret umfasste die Analyse Herzkatheteruntersuchungen und Koronarinterventionen sowie Behandlungen verengter Oberschenkelschlagadern mittels Ballon-Aufdehnung und Stent-Implantationen. Untersucht wurde der gesamte Lebenszyklus der Eingriffe, von Verbrauchsmaterialien und Medizintechnik über Energieverbrauch und Abfallentsorgung bis hin zur langfristigen Speicherung medizinischer Bilddaten.