Philips Sonicare setzt neuen Maßstab in der Mundgesundheit: Erste elektrische Zahnbürste der Marke mit intelligenter Anleitung direkt auf dem Handstück und Echtzeit-Feedback zur Putzabdeckung

Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige macht vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar: Mit Putz-Anleitung in Echtzeit über den Leuchtring, Mundkarte auf dem Gerät und intelligenter Andruckkontrolle unterstützt sie eine bessere Putzabdeckung, mehr Gewissheit beim Putzen und optimale Ergebnisse – mit bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung¹ und bis zu 15x gesünderem Zahnfleisch² im Vergleich zu einer Handzahnbürste. City, Country – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mundgesundheit, stellt seine bislang fortschrittlichste und intelligenteste elektrische Zahnbürste vor: die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige. Sie markiert einen Durchbruch in der personalisierten Zahnpflege von Sonicare und ermöglicht Nutzer:innen, in Echtzeit zu sehen, wie gründlich sie putzen.
Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige macht vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar: Mit Putz-Anleitung in Echtzeit über den Leuchtring, Mundkarte auf dem Gerät und intelligenter Andruckkontrolle unterstützt sie eine bessere Putzabdeckung, mehr Gewissheit beim Putzen und optimale Ergebnisse – mit bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung¹ und bis zu 15x gesünderem Zahnfleisch² im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
City, Country – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mundgesundheit, stellt seine bislang fortschrittlichste und intelligenteste elektrische Zahnbürste vor: die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige. Sie markiert einen Durchbruch in der personalisierten Zahnpflege von Sonicare und ermöglicht Nutzer:innen, in Echtzeit zu sehen, wie gründlich sie putzen.
Von Herzerkrankungen und Diabetes bis hin zu Alzheimer und Schwangerschaftsverläufen: Studien zeigen, dass ein gesunder Mund ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens sein kann³. Dennoch bleibt für mehr als ein Drittel der Menschen – 37 % – zwischen den Zahnarztbesuchen unklar, ob sie wirklich gründlich genug putzen.
Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige vereint mehr als drei Jahrzehnte Innovationserfahrung der weltweit von Zahnärzt:innen empfohlenen Nr. 1 Schallzahnbürstenmarke und wurde entwickelt, damit Nutzer:innen besser nachvollziehen können, wie gründlich sie putzen. Sie kombiniert KI-gestützte Anleitung direkt auf dem Handstück mit einer kraftvollen und zugleich sanften Reinigung und entfernt bis zu 20x mehr Plaque als eine Handzahnbürste⁴.
Von Herzerkrankungen und Diabetes bis hin zu Alzheimer und Schwangerschaftsverläufen: Studien zeigen, dass ein gesunder Mund ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens sein kann³. Dennoch bleibt für mehr als ein Drittel der Menschen – 37 % – zwischen den Zahnarztbesuchen unklar, ob sie wirklich gründlich genug putzen.
Philips Sonicare läutet eine neue Ära der Mundpflege ein, indem wir das Unsichtbare sichtbar machen
sagt Francesco Grillo,
Philips Global Business Unit Leader – Oral Healthcare.
Seit Jahrzehnten wird Menschen erklärt, wie sie besser putzen können – doch die meisten wussten nie wirklich, wie gut sie tatsächlich putzen. Mit unserer Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige haben wir das Putzerlebnis grundlegend neu gedacht: durch die Kombination aus fortschrittlicher Sensorik, Anleitung in Echtzeit und KI-gestützter Personalisierung direkt in der Zahnbürste. Das Ergebnis ist eine einfachere, intuitivere und effektivere Möglichkeit, Menschen jeden Tag dabei zu unterstützen, gesündere Gewohnheiten aufzubauen und bessere Ergebnisse für ihre Mundgesundheit zu erzielen.“
“Auch Zahnmediziner Prof. Dr. Iain Chapple bestätigt:„Ich habe die Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige ausprobiert – und sie hat mein Putzverhalten sofort verändert. Ich war überzeugt, eine äußerst sorgfältige Putzroutine zu haben. Doch ein Blick auf die Mundkarte am Handstück zeigte mir, dass ich den äußeren Bereich des unteren Frontzahn-Sextanten noch einmal nachputzen musste. Am nächsten Morgen nahm ich die Herausforderung bewusst an – und erreichte eine ‚vollständige Reinigung‘. Das Feedback-Display überzeugt mich; ich überprüfe es jedes Mal. Es ist ein echter Gamechanger für personalisiertes Biofeedback und zugleich ein verlässlicher Sicherheitsanker, der das Verhalten von Patientinnen und Patienten verändern und die Mundgesundheit verbessern wird.“
Dieser Anspruch zeigt sich vor allem im Alltag: Denn trotz regelmäßiger Mundpflege bleibt für die meisten Nutzer:innen einer Zahnbürste schwer einschätzbar, ob sie wirklich alle Bereiche gründlich reinigen.
„Viele Menschen verlassen sich weiterhin auf manuelle Putzroutinen, bei denen bis zu 50 % bakterieller Plaque zurückbleiben können – insbesondere über Nacht, wenn sich Bakterien ungestört vermehren können“, sagt Damla Uygur, Philips Regional Business Unit Leader Western Europe Oral Healthcare. „Mit unserer Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige bringen wir unsere Marke auf das nächste Level: Sie hilft mit intelligenter Anleitung und individueller Reinigung dabei, die Zähne wirklich gründlich zu säubern – und macht Schluss mit dem Rätselraten beim täglichen Putzen. Unter dem Motto ‚Wissen statt Raten‘ wird vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar, sodass Verbraucher:innen ihre Putzabdeckung in Echtzeit besser verstehen, nachverfolgen und mit mehr Vertrauen in ihre tägliche Mundpflegeroutine gehen können. Das hochwertige Premium-Design macht sie zugleich zu einer stilvollen Ergänzung im Badezimmer.
“Auch Zahnmediziner Prof. Dr. Iain Chapple bestätigt:„Ich habe die Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige ausprobiert – und sie hat mein Putzverhalten sofort verändert. Ich war überzeugt, eine äußerst sorgfältige Putzroutine zu haben. Doch ein Blick auf die Mundkarte am Handstück zeigte mir, dass ich den äußeren Bereich des unteren Frontzahn-Sextanten noch einmal nachputzen musste. Am nächsten Morgen nahm ich die Herausforderung bewusst an – und erreichte eine ‚vollständige Reinigung‘. Das Feedback-Display überzeugt mich; ich überprüfe es jedes Mal. Es ist ein echter Gamechanger für personalisiertes Biofeedback und zugleich ein verlässlicher Sicherheitsanker, der das Verhalten von Patientinnen und Patienten verändern und die Mundgesundheit verbessern wird.“
Personalisierte Putzanleitung
Verbesserte Reinigung⁵ für die Unterstützung des täglichen Wohlbefindens
Die Einführung der Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige baut auf einem wegweisenden Jahr für Philips Sonicare in Europa auf. 2024 stellte die Marke ihre Next-Generation 5000–7000 Series vor; im Frühjahr 2026 folgte die neue 1100–4100 Series. Damit bietet Philips Sonicare Verbraucher:innen über das gesamte Portfolio hinweg verbesserte Leistung, ein aufgefrischtes Design, zugänglichere Preispunkte und intuitivere Putzerlebnisse.
Die Produkteinführungen stehen zudem im Zeichen von „Feel the Care“, der weiterentwickelten Ausrichtung der Marke Sonicare, die das charakteristische „Sonicare Gefühl“ durch klinisch nachgewiesene Leistung erlebbar macht.
Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean Series 9900 Prestige ist Teil der neuen Next-Generation DiamondClean Range, zu der die Modelle 8000, 8500, 9000 und 9900 gehören. Sie wird ab dem 22. Juli 2026 bei ausgewählten Händlern erhältlich sein; der UVP für die 9900 Prestige liegt bei 449,99 Euro.
Fußnoten ¹ Im Vergleich zu einer Handzahnbürste. ² Im Clean-Programm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 6 Wochen Putzen. ³ Effects of periodontal disease on glycemic control, complications, and incidence of diabetes mellitus, 2020; Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report, 2020; Periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes, 2018. ⁴ In Bezug auf die Plaque-Entfernung, im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit A3 Bürstenkopf. ⁵ Im Vergleich zu einer Handzahnbürste. ⁶ Im Vergleich zu DiamondClean 9000, DiamondClean 9000 Limited/Special Edition, DiamondClean Smart, Prestige 9900. ⁷ Bezogen auf den Kunststoff des Bürstenkopfs auf Basis des Massenbilanzansatzes.
Fußnoten
¹ Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
² Im Clean-Programm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 6 Wochen Putzen.
³ Effects of periodontal disease on glycemic control, complications, and incidence of diabetes mellitus, 2020; Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report, 2020; Periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes, 2018.
⁴ In Bezug auf die Plaque-Entfernung, im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit A3 Bürstenkopf.
⁵ Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
⁶ Im Vergleich zu DiamondClean 9000, DiamondClean 9000 Limited/Special Edition, DiamondClean Smart, Prestige 9900.
⁷ Bezogen auf den Kunststoff des Bürstenkopfs auf Basis des Massenbilanzansatzes.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Grundlage hierfür ist ein konsequent menschenzentrierter Innovationsansatz, der fortschrittliche Technologien mit klinischen Erkenntnissen und einem tiefen Verständnis von Konsumentenbedürfnissen verbindet. Philips entwickelt sowohl Lösungen für die persönliche Gesundheit von Konsumentinnen und Konsumenten als auch professionelle Gesundheitslösungen für medizinisches Fachpersonal und seine Patientinnen und Patienten – im Krankenhaus ebenso wie im häuslichen Umfeld.
Mit Hauptsitz in den Niederlanden zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgeführte Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie im Bereich Personal Health. Im Jahr 2025 erzielte Philips einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit 64.300 Mitarbeitende. Mit seinen Vertriebs- und Serviceaktivitäten ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Philips finden Sie unter www.philips.de/healthcare
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Grundlage hierfür ist ein konsequent menschenzentrierter Innovationsansatz, der fortschrittliche Technologien mit klinischen Erkenntnissen und einem tiefen Verständnis von Konsumentenbedürfnissen verbindet. Philips entwickelt sowohl Lösungen für die persönliche Gesundheit von Konsumentinnen und Konsumenten als auch professionelle Gesundheitslösungen für medizinisches Fachpersonal und seine Patientinnen und Patienten – im Krankenhaus ebenso wie im häuslichen Umfeld.
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