Philips Sonicare setzt neuen Maßstab in der Mundgesundheit: Erste elektrische Zahnbürste der Marke mit intelligenter Anleitung direkt auf dem Handstück und Echtzeit-Feedback zur Putzabdeckung



Dieser Anspruch zeigt sich vor allem im Alltag: Denn trotz regelmäßiger Mundpflege bleibt für die meisten Nutzer:innen einer Zahnbürste schwer einschätzbar, ob sie wirklich alle Bereiche gründlich reinigen.

„Viele Menschen verlassen sich weiterhin auf manuelle Putzroutinen, bei denen bis zu 50 % bakterieller Plaque zurückbleiben können – insbesondere über Nacht, wenn sich Bakterien ungestört vermehren können“, sagt Damla Uygur, Philips Regional Business Unit Leader Western Europe Oral Healthcare. „Mit unserer Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige bringen wir unsere Marke auf das nächste Level: Sie hilft mit intelligenter Anleitung und individueller Reinigung dabei, die Zähne wirklich gründlich zu säubern – und macht Schluss mit dem Rätselraten beim täglichen Putzen. Unter dem Motto ‚Wissen statt Raten‘ wird vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar, sodass Verbraucher:innen ihre Putzabdeckung in Echtzeit besser verstehen, nachverfolgen und mit mehr Vertrauen in ihre tägliche Mundpflegeroutine gehen können. Das hochwertige Premium-Design macht sie zugleich zu einer stilvollen Ergänzung im Badezimmer. “Auch Zahnmediziner Prof. Dr. Iain Chapple bestätigt:„Ich habe die Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige ausprobiert – und sie hat mein Putzverhalten sofort verändert. Ich war überzeugt, eine äußerst sorgfältige Putzroutine zu haben. Doch ein Blick auf die Mundkarte am Handstück zeigte mir, dass ich den äußeren Bereich des unteren Frontzahn-Sextanten noch einmal nachputzen musste. Am nächsten Morgen nahm ich die Herausforderung bewusst an – und erreichte eine ‚vollständige Reinigung‘. Das Feedback-Display überzeugt mich; ich überprüfe es jedes Mal. Es ist ein echter Gamechanger für personalisiertes Biofeedback und zugleich ein verlässlicher Sicherheitsanker, der das Verhalten von Patientinnen und Patienten verändern und die Mundgesundheit verbessern wird.“