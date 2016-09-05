Bevor du anfängst diesen Service zu nutzen, wollen wir dir erklären, wie wir die Daten verwenden, die du mit uns teilst. Daten, welche du freiwillig durch die App bereitstellst - zum Beispiel dein Foto, deine Größe, dein Gewicht und deine Kalorienaufnahme sowie deine Ziele - werden genutzt um dein Profil zu erstellen und deine allgemeinen Gesundheitsziele festzulegen. Mit Daten, die vom Gerät gesammelt und in die App eingespeist werden - wie deine Herzfrequenz, Aktivitäten und Bewegungen, Blutdruck, Körpertemperatur, Anteil an Körperfett und Schlaf - wird dein allgemeiner Gesundheitszustand überwacht. Wir werden Wir werden niemals
Bevor du anfängst diesen Service zu nutzen, wollen wir dir erklären, wie wir die Daten verwenden, die du mit uns teilst. Daten, welche du freiwillig durch die App bereitstellst - zum Beispiel dein Foto, deine Größe, dein Gewicht und deine Kalorienaufnahme sowie deine Ziele - werden genutzt um dein Profil zu erstellen und deine allgemeinen Gesundheitsziele festzulegen. Mit Daten, die vom Gerät gesammelt und in die App eingespeist werden - wie deine Herzfrequenz, Aktivitäten und Bewegungen, Blutdruck, Körpertemperatur, Anteil an Körperfett und Schlaf - wird dein allgemeiner Gesundheitszustand überwacht.
Wir werden
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