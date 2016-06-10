Die Philips Sonicare for Kids-App (die „App“) hilft Eltern, die Zahnputzgewohnheiten ihrer Kinder zu verbessern und zu überwachen und stellt Eltern personalisierte Informationen zur Zahnreinigung basierend auf den Zahnputzdaten ihrer Kinder zur Verfügung („definierte Leistungen“). Die App nutzt personenbezogene Daten, die von der vernetzten Philips Sonicare for Kids-Zahnbürste mit Bluetooth („Gerät“) und/oder der App erfasst und verarbeitet werden. Der im Rahmen dieser Datenschutzerklärung für die personenbezogenen Daten Verantwortliche ist Philips Oral Healthcare, LLC mit Sitz in 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips“, „unser“, „wir“ oder „uns“). Die Datenschutzerklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die von der App und dem Gerät erfasst werden. In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche Datenschutzpraktiken wir verfolgen, wenn Sie unsere definierten Leistungen nutzen – das heißt, welche Daten wir aus welchem Grund erfassen, wie wir mit den Daten verfahren und welche individuellen Rechte Sie haben. Bitte lesen Sie auch unsere Cookie-Richtlinie und unsere Nutzungsbedingungen, in denen beschrieben ist, zu welchen Bedingungen Sie unsere definierten Leistungen nutzen.
Die Philips Sonicare for Kids-App (die „App“) hilft Eltern, die Zahnputzgewohnheiten ihrer Kinder zu verbessern und zu überwachen und stellt Eltern personalisierte Informationen zur Zahnreinigung basierend auf den Zahnputzdaten ihrer Kinder zur Verfügung („definierte Leistungen“).
Die App nutzt personenbezogene Daten, die von der vernetzten Philips Sonicare for Kids-Zahnbürste mit Bluetooth („Gerät“) und/oder der App erfasst und verarbeitet werden. Der im Rahmen dieser Datenschutzerklärung für die personenbezogenen Daten Verantwortliche ist Philips Oral Healthcare, LLC mit Sitz in 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips“, „unser“, „wir“ oder „uns“).
Die Datenschutzerklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die von der App und dem Gerät erfasst werden. In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche Datenschutzpraktiken wir verfolgen, wenn Sie unsere definierten Leistungen nutzen – das heißt, welche Daten wir aus welchem Grund erfassen, wie wir mit den Daten verfahren und welche individuellen Rechte Sie haben.
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Wir erhalten oder erfassen personenbezogene Daten, wie unten ausführlich erläutert, wenn wir Ihnen die definierten Leistungen anbieten, darunter auch, wenn Sie die App aufrufen, herunterladen und installieren.
Sensible Analysedaten Wenn Sie Ihre Einwilligung geben, erfassen wir Analysedaten über die Zahnputzgewohnheiten und App-Nutzung Ihres Kindes, einschließlich Typ der Zahnbürste (manuell, elektrisch oder Sonicare), Angaben zum Bürstengriff (Modellnummer, Seriennummer, Firmware-Version, Hersteller), Putzdauer, Startzeit und Intensität des Putzvorgangs („Zahnputzdaten“). Wir verwenden und aggregieren die Zahnputzdaten zu Analysezwecken, um App und definierte Leistungen zu optimieren, die allgemeine Anwenderfreundlichkeit, Spiele und grafische Elemente der App sowie die Geräteleistung zu verbessern. Philips stellt immer sicher, dass die Verarbeitung der Zahnputzdaten angemessenen Datenschutzmaßnahmen untersteht. Unter anderem versieht Philips die Zahnputzdaten mit einer zufällig generierten Kennung und ersetzt sämtliche mit den Zahnputzdaten zusammenhängenden IP-Adressen durch eine allgemeine IP-Adresse. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht geben, wird Philips die Zahnputzdaten in keiner Weise verarbeiten. In diesem Fall bleiben die Zahnputzdaten in der App auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Sie haben die Kontrolle über diese Daten. Wenn Sie das Profil Ihres Kinds und/oder die App löschen, werden die Zahnputzdaten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
Bevor wir sensible Daten erfassen, werden wir Sie gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 informieren und um Ihre ausdrückliche Einwilligung bitten. Wir bitten Sie, uns weder über die App noch auf sonstige Weise andere als die oben vorgesehenen sensiblen personenbezogenen Daten zu senden oder offenzulegen (z. B. Sozialversicherungsnummern, Angaben zu rassischer oder ethnischer Herkunft, politischer Meinung, religiösen, weltanschaulichen oder anderen Überzeugungen, Gesundheitszustand, Sexualleben oder sexueller Orientierung, biometrischen oder genetischen Merkmalen, strafrechtlicher Vorgeschichte oder Gewerkschaftszugehörigkeit).
Sensible Analysedaten
Wenn Sie Ihre Einwilligung geben, erfassen wir Analysedaten über die Zahnputzgewohnheiten und App-Nutzung Ihres Kindes, einschließlich Typ der Zahnbürste (manuell, elektrisch oder Sonicare), Angaben zum Bürstengriff (Modellnummer, Seriennummer, Firmware-Version, Hersteller), Putzdauer, Startzeit und Intensität des Putzvorgangs („Zahnputzdaten“). Wir verwenden und aggregieren die Zahnputzdaten zu Analysezwecken, um App und definierte Leistungen zu optimieren, die allgemeine Anwenderfreundlichkeit, Spiele und grafische Elemente der App sowie die Geräteleistung zu verbessern. Philips stellt immer sicher, dass die Verarbeitung der Zahnputzdaten angemessenen Datenschutzmaßnahmen untersteht. Unter anderem versieht Philips die Zahnputzdaten mit einer zufällig generierten Kennung und ersetzt sämtliche mit den Zahnputzdaten zusammenhängenden IP-Adressen durch eine allgemeine IP-Adresse.
Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht geben, wird Philips die Zahnputzdaten in keiner Weise verarbeiten. In diesem Fall bleiben die Zahnputzdaten in der App auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. Sie haben die Kontrolle über diese Daten. Wenn Sie das Profil Ihres Kinds und/oder die App löschen, werden die Zahnputzdaten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
Kontodaten Um Zugang zu der Elternkonsole der App zu haben, müssen Sie ein Konto erstellen. Sie können zu diesem Zweck ein MyPhilips-Konto verwenden oder sich mit Ihrem Social Media-Profil, darunter auch Ihr Apple-Konto, anmelden. Wir verwenden Ihre Kontodaten zur Erstellung und Verwaltung Ihres Kontos. Bei der Erstellung eines Profils für Ihr Kind können Sie den Namen Ihres Kindes eingeben und ein Profilbild hochladen oder aufnehmen. Solche Daten werden von Philips jedoch in keiner Weise verarbeitet. Die Daten bleiben in der App auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. You will be in control of this data. Wenn Sie das Profil Ihres Kindes und/oder die App löschen, werden die Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
Kontodaten
Um Zugang zu der Elternkonsole der App zu haben, müssen Sie ein Konto erstellen. Sie können zu diesem Zweck ein MyPhilips-Konto verwenden oder sich mit Ihrem Social Media-Profil, darunter auch Ihr Apple-Konto, anmelden. Wir verwenden Ihre Kontodaten zur Erstellung und Verwaltung Ihres Kontos.
Bei der Erstellung eines Profils für Ihr Kind können Sie den Namen Ihres Kindes eingeben und ein Profilbild hochladen oder aufnehmen. Solche Daten werden von Philips jedoch in keiner Weise verarbeitet. Die Daten bleiben in der App auf Ihrem Mobilgerät gespeichert, auf das Philips keinen Zugriff hat. You will be in control of this data. Wenn Sie das Profil Ihres Kindes und/oder die App löschen, werden die Daten von Ihrem Mobilgerät gelöscht.
Cookies Zur Erbringung, Bereitstellung, Verbesserung, Analyse und Anpassung unserer definierten Leistungen nutzen wir Cookies, Tags oder ähnliche Technologien („Cookies“). Mit Cookies können wir Ihr Mobilgerät erkennen und personenbezogene Daten, wie eindeutige Gerätenummer, IP-Adresse des Mobilgeräts, Typ des verwendeten Internet-Browsers oder Betriebssystems, Sitzungs- und Nutzungsdaten oder Daten zur erbrachten Leistung erfassen, die Auskunft über Ihre Nutzung der App geben. Anhand dieser Informationen präsentieren wir Ihnen auch landesspezifische Inhalte (darunter Informationen in der jeweiligen Landessprache). Bevor Cookies zu Analysezwecken eingesetzt werden, bitten wir Sie um Ihre Zustimmung.
Cookies
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Bewertungen und zugehörige Daten Wenn Sie eine Bewertung verfassen oder die App in einem App Store bewerten, verarbeiten wir diese Informationen ggf. zu folgenden Zwecken: um auf Ihre Anmerkungen und Fragen zu reagieren, um uns in Ihre Lage zu versetzen, wenn Sie die App nutzen, um uns einen Eindruck Ihrer Wahrnehmung von der App und unserer Marke zu verschaffen und um die App anhand dieser Erkenntnisse zu verbessern. Dabei sehen wir nur den Benutzernamen, den Sie im App Store verwenden, Ihre Bewertungen und Anmerkungen sowie sämtliche Informationen, die Sie uns mitteilen oder veröffentlichen. Sofern Sie uns nicht dazu verpflichten, setzen wir diese Informationen nicht mit den Anmeldeinformationen für Ihr Konto oder anderen Informationen, die wir über Sie haben, in Zusammenhang. Wenn Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen, dürfen wir Ihre Daten heranziehen, um Ihr Anliegen abzuwickeln und Sie gemäß dem nachstehenden Abschnitt zu Kundendienstdaten durch den Kundendienstprozess zu geleiten. Die Verarbeitung Ihrer Bewertungen und zugehörigen Daten halten wir für ein legitimes Interesse von Philips und auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (f) der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Bewertungen und zugehörige Daten
Wenn Sie eine Bewertung verfassen oder die App in einem App Store bewerten, verarbeiten wir diese Informationen ggf. zu folgenden Zwecken: um auf Ihre Anmerkungen und Fragen zu reagieren, um uns in Ihre Lage zu versetzen, wenn Sie die App nutzen, um uns einen Eindruck Ihrer Wahrnehmung von der App und unserer Marke zu verschaffen und um die App anhand dieser Erkenntnisse zu verbessern. Dabei sehen wir nur den Benutzernamen, den Sie im App Store verwenden, Ihre Bewertungen und Anmerkungen sowie sämtliche Informationen, die Sie uns mitteilen oder veröffentlichen. Sofern Sie uns nicht dazu verpflichten, setzen wir diese Informationen nicht mit den Anmeldeinformationen für Ihr Konto oder anderen Informationen, die wir über Sie haben, in Zusammenhang. Wenn Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen, dürfen wir Ihre Daten heranziehen, um Ihr Anliegen abzuwickeln und Sie gemäß dem nachstehenden Abschnitt zu Kundendienstdaten durch den Kundendienstprozess zu geleiten. Die Verarbeitung Ihrer Bewertungen und zugehörigen Daten halten wir für ein legitimes Interesse von Philips und auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (f) der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Kundendienstdaten Wenn Sie Kundenunterstützung benötigen, bitten wir Sie ggf. um Informationen zur Nutzung unserer definierten Leistungen, einschließlich Ihrer Interaktion mit Philips, und Angabe, wie wir Sie erreichen können, um die gewünschte Unterstützung zu leisten. Wir nutzen diese Informationen für die Durchführung und Lieferung unserer definierten Leistungen, einschließlich Kundenunterstützung, sowie zur Verbesserung, Fehlerbereinigung und Anpassung dieser Leistungen. Darüber hinaus werden die Informationen von uns verwendet, um Ihnen zu antworten, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Wir erachten die Verarbeitung Ihrer Daten zur Kundenunterstützung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, als erforderlich und rechtmäßig. In einigen Fällen halten wir die Verarbeitung Ihrer Kundenunterstützungsdaten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (f) der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Kundendienstdaten
Wenn Sie Kundenunterstützung benötigen, bitten wir Sie ggf. um Informationen zur Nutzung unserer definierten Leistungen, einschließlich Ihrer Interaktion mit Philips, und Angabe, wie wir Sie erreichen können, um die gewünschte Unterstützung zu leisten. Wir nutzen diese Informationen für die Durchführung und Lieferung unserer definierten Leistungen, einschließlich Kundenunterstützung, sowie zur Verbesserung, Fehlerbereinigung und Anpassung dieser Leistungen. Darüber hinaus werden die Informationen von uns verwendet, um Ihnen zu antworten, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen.
Wir erachten die Verarbeitung Ihrer Daten zur Kundenunterstützung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, als erforderlich und rechtmäßig. In einigen Fällen halten wir die Verarbeitung Ihrer Kundenunterstützungsdaten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (f) der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Verknüpfung von Daten Wir können Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich Kontodaten und Cookies, mit Daten verknüpfen, die im Zuge Ihrer Interaktionen mit und Nutzung von digitalen Philips-Kanälen, wie z. B. sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten, erfasst werden. Zu solchen Daten gehören IP-Adressen, Cookies, Mobilgeräteinformationen, Mitteilungen, auf die Sie klicken oder tippen, Standortdetails und von Ihnen besuchte Websites. Wenn Sie in den Erhalt von Werbung zu Produkten, Leistungen, Veranstaltungen und Werbeaktionen von Philips einwilligen, die aufgrund Ihrer Präferenzen und Internetnutzung für Sie von Interesse sein könnten, dürfen wir Ihnen Marketingmitteilungen und Werbung per E-Mail, Telefon und mittels anderer digitaler Kanäle zukommen lassen, darunter z. B. Mobilgeräte-Apps und soziale Medien. Um Mitteilungen an Sie auf Ihre Präferenzen und Ihr Nutzungsverhalten abzustimmen und für Sie persönlich relevanter zu gestalten, können wir Ihre verknüpften Daten analysieren. Bevor wir Werbemitteilungen an Sie richten, werden wir um Ihre Einwilligung bitten.
Wir verwenden Ihre verknüpften Daten, um Inhalt, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der App, Geräte und definierte Leistungen zu verbessern, sowie für die Entwicklung neuer Produkte und Leistungen. In diesem Fall halten wir die Verarbeitung Ihrer verknüpften Daten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe (f) der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig. Vor der Verarbeitung sensibler Daten zu den in diesem Abschnitt aufgeführten Zwecken informieren wir Sie und bitten gemäß Artikel 9.2.a. der Verordnung (EU) 2016/679 sowie dem allgemeinen brasilianischen Datenschutzrecht (LGPD), Gesetznummer 13,709/2018, um Ihre ausdrückliche Zustimmung. Die verknüpften Daten enthalten keine personenbezogenen Daten Ihres Kindes.
Verknüpfung von Daten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich Kontodaten und Cookies, mit Daten verknüpfen, die im Zuge Ihrer Interaktionen mit und Nutzung von digitalen Philips-Kanälen, wie z. B. sozialen Medien, Websites, E-Mails, Apps und vernetzten Produkten, erfasst werden. Zu solchen Daten gehören IP-Adressen, Cookies, Mobilgeräteinformationen, Mitteilungen, auf die Sie klicken oder tippen, Standortdetails und von Ihnen besuchte Websites.
Wenn Sie in den Erhalt von Werbung zu Produkten, Leistungen, Veranstaltungen und Werbeaktionen von Philips einwilligen, die aufgrund Ihrer Präferenzen und Internetnutzung für Sie von Interesse sein könnten, dürfen wir Ihnen Marketingmitteilungen und Werbung per E-Mail, Telefon und mittels anderer digitaler Kanäle zukommen lassen, darunter z. B. Mobilgeräte-Apps und soziale Medien. Um Mitteilungen an Sie auf Ihre Präferenzen und Ihr Nutzungsverhalten abzustimmen und für Sie persönlich relevanter zu gestalten, können wir Ihre verknüpften Daten analysieren. Bevor wir Werbemitteilungen an Sie richten, werden wir um Ihre Einwilligung bitten.
Berechtigungen
Mitunter werden Sie in der App gefragt, ob auf Speicher, Sensoren oder andere Funktionen Ihres Mobilgeräts (z. B. Fotos, Kamera, WLAN, Standort oder Bluetooth) zugegriffen werden darf. Wir benötigen dann Zugriff, wenn dies zur Bereitstellung der definierten Leistungen, wie unten genannt, zwingend erforderlich ist.
Berechtigungen
Philips kann Ihre personenbezogenen Daten Dienstleistern, Geschäftspartnern und anderen Dritten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und/oder geltendem Gesetz offenlegen.
Dienstleister Wir kooperieren in den Bereichen Durchführung, Lieferung, Verbesserung, Analyse, Anpassung, Support und Vertrieb unserer definierten Leistungen mit externen Dienstleistern. Dienstleister, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten austauschen können, sind: Diese Dienstleister liefern die für die Ausführung der App oder die Lieferung der definierten Leistungen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk-, Speicher- und Transaktionstechnik oder dergleichen Technologie. Diese Dienstanbieter liefern die für die Durchführung von App-Analysen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk und Speichertechnologien bzw. andere erforderliche Technologien. Philips verlangt von Dienstleistern ein Ihren personenbezogenen Daten angemessenes und dem von uns gewährten ähnliches Schutzniveau. Wir verlangen von unseren Dienstleistern, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich nach unserer Weisung und nur für die oben genannten bestimmten Zwecke erfolgt und dass der Datenzugriff auf das für die Lieferung einer bestimmten Leistung notwendige Maß beschränkt und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten geschützt wird. Andere Dritte Philips kann auch mit Dritten zusammenarbeiten, die Ihre personenbezogenen Daten zu deren Zwecken nutzen. Wenn Philips personenbezogene Daten mit Dritten austauscht, die Ihre personenbezogen Daten zu eigenen Zwecken nutzen, wird Philips Sie nach geltendem Gesetz vor der Weitergabe der Daten informieren und/oder Ihre Einwilligung einholen. In diesen Fall lesen Sie bitte die Datenschutzerklärungen der Dritten sorgfältig, da sie über deren Datenschutzpraktiken aufklären, unter anderem darüber, welche Art von personenbezogenen Daten dort erfasst werden und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden. Es kommt vor, dass Philips einen Geschäftsbereich oder Teile davon an ein anderes Unternehmen veräußert. Ein solcher Eigentumswechsel kann bedeuten, dass Ihre direkt mit dem betreffenden Geschäftsbereich in Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten auf die Käuferin übergehen. Im Falle einer Fusion, Akquisition, Umstrukturierung oder der Veräußerung von Anteilen oder kraft Gesetzes oder anderweitig sind alle Rechte und Pflichten von Philips unter dieser Datenschutzerklärung von uns an beliebige unserer verbundenen Unternehmen frei abtretbar, und wir können Ihre personenbezogenen Daten an beliebige unserer verbundenen Unternehmen, an Rechtsnachfolger oder neue Eigentümer übermitteln. Beachten Sie, dass Sie Facebook die Erlaubnis geben, folgende Daten mithilfe des Facebook-SDKs einzuholen, wenn Sie sich unter Android mit einem Facebook-Konto anmelden: Facebook erfasst ggf. auch Analysedaten zur SDK-Nutzung durch Sie, den Namen der App, die Sie verwenden, das Datum, an dem Sie die Anmeldung autorisiert haben, sowie sämtliche URLs im Zusammenhang mir Ihrer Anmeldung. Mehr darüber, wie Facebook Ihre Informationen verwendet, erfahren Sie in der Datenschutzrichtlinie von Facebook. Hinweis: Die Anmeldung mit Facebook ist keine Pflicht. Sie können sich immer mit Ihrem MyPhilips-Konto anmelden. Grenzüberschreitende Übermittlung Ihre personenbezogenen Daten können in einem beliebigen Land gespeichert und verarbeitet werden, in dem wir Einrichtungen unterhalten oder Dienstleister in Anspruch nehmen. Indem Sie unsere definierten Leistungen nutzen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Informationen ggf. in andere Länder als Ihr Wohnsitzland übermittelt werden können und in diesen Ländern möglicherweise andere Datenschutzregeln als in Ihrem Land gelten. Unter bestimmten Umständen können Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden in solchen anderen Ländern berechtigt sein, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten. Wenn Sie im EWR ansässig sind, können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen oder an Dienstleister in Ländern außerhalb des EWR übermittelt werden, wenn die Europäische Kommission beschlossen hat, dass diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau nach EWR-Standards bieten (eine vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau von der Europäischen Kommission nicht für angemessen befunden wurde, haben wir angemessene Maßnahmen eingesetzt, wie z. B. Verbindliche Unternehmensregeln für Daten von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern und/oder von der Europäischen Kommission verabschiedete Standardvertragsklauseln, die dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dienen. Eine Liste dieser Maßnahmen können Sie unter dem obigen Link einsehen, oder wenden Sie sich hier an uns. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf? Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies angesichts der Zwecke, für die die Daten erfasst werden, erforderlich oder gestattet ist. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach folgenden Kriterien: (i) Zeitraum, über den Sie die App und definierten Leistungen nutzen, (ii) ob für uns eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt oder (iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtsstellung (z. B. im Hinblick auf Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen) angezeigt erscheint.
Dienstleister
Wir kooperieren in den Bereichen Durchführung, Lieferung, Verbesserung, Analyse, Anpassung, Support und Vertrieb unserer definierten Leistungen mit externen Dienstleistern.
Dienstleister, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten austauschen können, sind:
Diese Dienstleister liefern die für die Ausführung der App oder die Lieferung der definierten Leistungen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk-, Speicher- und Transaktionstechnik oder dergleichen Technologie.
Diese Dienstanbieter liefern die für die Durchführung von App-Analysen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk und Speichertechnologien bzw. andere erforderliche Technologien.
Philips verlangt von Dienstleistern ein Ihren personenbezogenen Daten angemessenes und dem von uns gewährten ähnliches Schutzniveau. Wir verlangen von unseren Dienstleistern, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich nach unserer Weisung und nur für die oben genannten bestimmten Zwecke erfolgt und dass der Datenzugriff auf das für die Lieferung einer bestimmten Leistung notwendige Maß beschränkt und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten geschützt wird.
Andere Dritte
Philips kann auch mit Dritten zusammenarbeiten, die Ihre personenbezogenen Daten zu deren Zwecken nutzen. Wenn Philips personenbezogene Daten mit Dritten austauscht, die Ihre personenbezogen Daten zu eigenen Zwecken nutzen, wird Philips Sie nach geltendem Gesetz vor der Weitergabe der Daten informieren und/oder Ihre Einwilligung einholen. In diesen Fall lesen Sie bitte die Datenschutzerklärungen der Dritten sorgfältig, da sie über deren Datenschutzpraktiken aufklären, unter anderem darüber, welche Art von personenbezogenen Daten dort erfasst werden und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.
Es kommt vor, dass Philips einen Geschäftsbereich oder Teile davon an ein anderes Unternehmen veräußert. Ein solcher Eigentumswechsel kann bedeuten, dass Ihre direkt mit dem betreffenden Geschäftsbereich in Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten auf die Käuferin übergehen. Im Falle einer Fusion, Akquisition, Umstrukturierung oder der Veräußerung von Anteilen oder kraft Gesetzes oder anderweitig sind alle Rechte und Pflichten von Philips unter dieser Datenschutzerklärung von uns an beliebige unserer verbundenen Unternehmen frei abtretbar, und wir können Ihre personenbezogenen Daten an beliebige unserer verbundenen Unternehmen, an Rechtsnachfolger oder neue Eigentümer übermitteln.
Beachten Sie, dass Sie Facebook die Erlaubnis geben, folgende Daten mithilfe des Facebook-SDKs einzuholen, wenn Sie sich unter Android mit einem Facebook-Konto anmelden:
Facebook erfasst ggf. auch Analysedaten zur SDK-Nutzung durch Sie, den Namen der App, die Sie verwenden, das Datum, an dem Sie die Anmeldung autorisiert haben, sowie sämtliche URLs im Zusammenhang mir Ihrer Anmeldung. Mehr darüber, wie Facebook Ihre Informationen verwendet, erfahren Sie in der Datenschutzrichtlinie von Facebook. Hinweis: Die Anmeldung mit Facebook ist keine Pflicht. Sie können sich immer mit Ihrem MyPhilips-Konto anmelden.
Grenzüberschreitende Übermittlung
Ihre personenbezogenen Daten können in einem beliebigen Land gespeichert und verarbeitet werden, in dem wir Einrichtungen unterhalten oder Dienstleister in Anspruch nehmen. Indem Sie unsere definierten Leistungen nutzen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Informationen ggf. in andere Länder als Ihr Wohnsitzland übermittelt werden können und in diesen Ländern möglicherweise andere Datenschutzregeln als in Ihrem Land gelten. Unter bestimmten Umständen können Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden in solchen anderen Ländern berechtigt sein, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten.
Wenn Sie im EWR ansässig sind, können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen oder an Dienstleister in Ländern außerhalb des EWR übermittelt werden, wenn die Europäische Kommission beschlossen hat, dass diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau nach EWR-Standards bieten (eine vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau von der Europäischen Kommission nicht für angemessen befunden wurde, haben wir angemessene Maßnahmen eingesetzt, wie z. B. Verbindliche Unternehmensregeln für Daten von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern und/oder von der Europäischen Kommission verabschiedete Standardvertragsklauseln, die dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dienen. Eine Liste dieser Maßnahmen können Sie unter dem obigen Link einsehen, oder wenden Sie sich hier an uns.
Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies angesichts der Zwecke, für die die Daten erfasst werden, erforderlich oder gestattet ist. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach folgenden Kriterien: (i) Zeitraum, über den Sie die App und definierten Leistungen nutzen, (ii) ob für uns eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt oder (iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtsstellung (z. B. im Hinblick auf Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen) angezeigt erscheint.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte Wenn Sie Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten oder deren Berichtigung, Löschung oder Beschränkung beantragen oder der Verarbeitung uns zuvor überlassener personenbezogener Daten widersprechen möchten oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck deren Übermittlung an ein anderes Unternehmen (insoweit Ihnen dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Gesetz zusteht) wünschen, wenden Sie sich hier an uns. Wir wickeln Ihre Anfrage dann vorschriftsmäßig ab. Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage deutlich an, bezüglich welcher personenbezogener Daten Sie Zugang, Berichtigung, Löschung oder Beschränkung wünschen bzw. der Verarbeitung widersprechen. Zu Ihrem Schutz können wir solchem Verlangen nur in Bezug auf personenbezogene Daten nachkommen, die Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontoinformationen zugeordnet sind, die Sie verwenden, um uns Ihre Anfrage zu senden, und müssen ggf. Ihre Identität überprüfen, bevor wir dem Ersuchen entsprechen. Wir sind bemüht, Ihrem Verlangen so rasch wie nach üblichem Ermessen möglich nachzukommen. Insofern die Erfassung bzw. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Erfüllung eines Vertrags begründet ist und zu einem Zweck im Zusammenhang mit den definierten Leistungen erfolgt, können wir Ihnen die Leistung ohne Ihre Daten nicht erbringen. Bitte beachten Sie, dass Sie unsere definierten Leistungen möglicherweise nicht oder teilweise nicht mehr nutzen können, wenn Sie von bestimmten Wahlmöglichkeiten und Rechten Gebrauch machen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund einer für uns geltenden gesetzlichen Verpflichtung verarbeiten, zum Beispiel, wenn Sie eines Ihrer Rechte ausüben und wir daher mit Ihnen in Kontakt treten, erachten wir diese Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte
Wenn Sie Einsicht in Ihre personenbezogenen Daten oder deren Berichtigung, Löschung oder Beschränkung beantragen oder der Verarbeitung uns zuvor überlassener personenbezogener Daten widersprechen möchten oder wenn Sie eine elektronische Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck deren Übermittlung an ein anderes Unternehmen (insoweit Ihnen dieses Recht auf Datenübertragbarkeit nach geltendem Gesetz zusteht) wünschen, wenden Sie sich hier an uns. Wir wickeln Ihre Anfrage dann vorschriftsmäßig ab.
Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage deutlich an, bezüglich welcher personenbezogener Daten Sie Zugang, Berichtigung, Löschung oder Beschränkung wünschen bzw. der Verarbeitung widersprechen. Zu Ihrem Schutz können wir solchem Verlangen nur in Bezug auf personenbezogene Daten nachkommen, die Ihrem Konto, Ihrer E-Mail-Adresse oder anderen Kontoinformationen zugeordnet sind, die Sie verwenden, um uns Ihre Anfrage zu senden, und müssen ggf. Ihre Identität überprüfen, bevor wir dem Ersuchen entsprechen. Wir sind bemüht, Ihrem Verlangen so rasch wie nach üblichem Ermessen möglich nachzukommen.
Insofern die Erfassung bzw. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Erfüllung eines Vertrags begründet ist und zu einem Zweck im Zusammenhang mit den definierten Leistungen erfolgt, können wir Ihnen die Leistung ohne Ihre Daten nicht erbringen.
Bitte beachten Sie, dass Sie unsere definierten Leistungen möglicherweise nicht oder teilweise nicht mehr nutzen können, wenn Sie von bestimmten Wahlmöglichkeiten und Rechten Gebrauch machen.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund einer für uns geltenden gesetzlichen Verpflichtung verarbeiten, zum Beispiel, wenn Sie eines Ihrer Rechte ausüben und wir daher mit Ihnen in Kontakt treten, erachten wir diese Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2016/679 für rechtmäßig.
Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten
Wir nehmen unsere Pflicht ernst, Daten, die Sie Philips anvertrauen, gegen unbeabsichtigte oder unbefugte Änderung und Offenlegung, gegen Verlust und Missbrauch sowie gegen unbeabsichtigten oder unbefugten Zugang zu schützen. Philips setzt verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten ein. Zu diesem Zweck wenden wir unter anderem Zugangskontrollen, Firewalls und sichere Protokolle an.
Wir nehmen unsere Pflicht ernst, Daten, die Sie Philips anvertrauen, gegen unbeabsichtigte oder unbefugte Änderung und Offenlegung, gegen Verlust und Missbrauch sowie gegen unbeabsichtigten oder unbefugten Zugang zu schützen. Philips setzt verschiedene Sicherheitstechnologien sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten ein. Zu diesem Zweck wenden wir unter anderem Zugangskontrollen, Firewalls und sichere Protokolle an.
Besondere Hinweise für Eltern
Philips hält sich grundsätzlich an gesetzliche Vorschriften, die die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten voraussetzen, bevor personenbezogene Daten von Kindern erfasst, verwendet oder offengelegt werden. Wir verpflichten uns dem Schutz der Privatsphäre von Kindern und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, bezüglich der Aktivitäten und Interessen ihrer Kinder im Internet eine aktive Rolle einzunehmen. Wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte Kenntnis erhalten, dass Ihr Kind uns seine personenbezogenen Daten ohne Ihre Einwilligung gegeben hat, wenden Sie sich bitte hier an uns. Wird uns bekannt, dass uns ein Kind personenbezogene Daten mitgeteilt hat, löschen wir diese Daten aus unseren Datenbeständen.
Philips hält sich grundsätzlich an gesetzliche Vorschriften, die die Erlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten voraussetzen, bevor personenbezogene Daten von Kindern erfasst, verwendet oder offengelegt werden. Wir verpflichten uns dem Schutz der Privatsphäre von Kindern und empfehlen Eltern und Erziehungsberechtigten nachdrücklich, bezüglich der Aktivitäten und Interessen ihrer Kinder im Internet eine aktive Rolle einzunehmen.
Wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte Kenntnis erhalten, dass Ihr Kind uns seine personenbezogenen Daten ohne Ihre Einwilligung gegeben hat, wenden Sie sich bitte hier an uns. Wird uns bekannt, dass uns ein Kind personenbezogene Daten mitgeteilt hat, löschen wir diese Daten aus unseren Datenbeständen.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns unangekündigte Änderungen an unseren definierten Leistungen vor. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu aktualisieren. Wenn wir die vorliegende Datenschutzerklärung aktualisieren, aktualisieren wir auch das eingangs dieser Erklärung genannte Datum. Wir legen Ihnen nahe, an dieser Stelle regelmäßig die aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung einzusehen. Die neue Datenschutzerklärung tritt unmittelbar mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Wenn Sie der überarbeiteten Erklärung nicht zustimmen, passen Sie bitte Ihre Präferenzen an oder erwägen, unsere definierten Leistungen nicht weiter zu nutzen. Indem Sie nach Wirksamwerden der Änderungen weiter auf unsere definierten Leistungen zugreifen oder diese nutzen, geben Sie zu verstehen, dass Sie informiert wurden und der Datenschutzerklärung in der aktuellen Fassung zustimmen.
Wir behalten uns unangekündigte Änderungen an unseren definierten Leistungen vor. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu aktualisieren. Wenn wir die vorliegende Datenschutzerklärung aktualisieren, aktualisieren wir auch das eingangs dieser Erklärung genannte Datum.
Wir legen Ihnen nahe, an dieser Stelle regelmäßig die aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung einzusehen.
Die neue Datenschutzerklärung tritt unmittelbar mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Wenn Sie der überarbeiteten Erklärung nicht zustimmen, passen Sie bitte Ihre Präferenzen an oder erwägen, unsere definierten Leistungen nicht weiter zu nutzen. Indem Sie nach Wirksamwerden der Änderungen weiter auf unsere definierten Leistungen zugreifen oder diese nutzen, geben Sie zu verstehen, dass Sie informiert wurden und der Datenschutzerklärung in der aktuellen Fassung zustimmen.
Kontaktieren Sie uns Zu Zwecken im Sinne von Artikel 27 der Verordnung (EU) 2016/679 fungiert Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Niederlande) als unser Vertreter in der Europäischen Union. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Philips wenden Sie sich bitte hier an uns (einschließlich unseres Datenschutzbeauftragten bzw. Vertreters). Alternativ haben Sie das Recht, bei einer für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
Kontaktieren Sie uns
Zu Zwecken im Sinne von Artikel 27 der Verordnung (EU) 2016/679 fungiert Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Niederlande) als unser Vertreter in der Europäischen Union.
Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Philips wenden Sie sich bitte hier an uns (einschließlich unseres Datenschutzbeauftragten bzw. Vertreters). Alternativ haben Sie das Recht, bei einer für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
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