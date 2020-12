Am 18. September – dem Tag der Befreiung von Eindhoven im 2. Weltkrieg – eröffnete das Philips Museum eine Ausstellung über Jan Zwartendijk: Visas to freedom. ‘Mister Radio Philips’ rettete als niederländischer Konsul in Litauen tausenden Juden das Leben, indem er ihnen 1940 ‘angepasste’ Visa ausstellte. Damit konnten sie im letzten Abdruck dem Land entflüchten. Visas to freedom ist eine Ausstellung über diesen aussergewöhnlichen Mann, mit Berichten von Augenzeugen und Überlebenden.

Jan Zwartendijk, 1940 Fabriksdirektor von Philips und stellvertretender Konsul in Litauen, war ein unentbehrliches Bindeglied für die Flucht tausender Juden. Er schrieb tagelang Visa aus, mit denen jüdische Flüchtlinge eine lange Reise nach sichereren Ländern antreten konnten. Er selbst fand seine Handelsweise nicht heldenhaft, sondern eher als etwas, das jeder in seiner Position auch getan haben sollte.