Kreislaufwirtschaft

Um dies voranzutreiben, wurden wir Ko-Vorsitzender der PACE-Initiative ( Platform for Accelerating the Circular Economy ). Die Mission besteht darin, eine Koalition mit gleichgesinnten Organisationen zu schließen, die ähnliche Zusagen für Investitionsgüter machen.Immer mehr branchenführende Unternehmen, wie ASML, Cisco, Dell, HP, KPN, Mitsubishi Elevators und Vanderlande, übernehmen so Verantwortung für die Wiederverwertung, Aufarbeitung und das Recycling der von ihnen verkauften Investitionsgüter. Dadurch werden Anreize geschaffen, die Lebensdauer der Produkte zu verlängern und den Abfall am Ende der Produktnutzung zu stoppen, während gleichzeitig der wirtschaftliche Wert der Materialien erhalten bleibt.