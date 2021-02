Klimaschutz

Das Verringern des CO 2 -Ausstoßes ist der Schlüssel zu Klimaneutralität. Es gibt aber weiterhin auch einen unvermeidbaren Ausstoß von CO 2 , der ausgeglichen werden muss, um unsere Emissionen auf Null zu senken.



Die Kompensation erfolgt unter anderem, indem wir Projekte in Wachstumsregionen finanzieren, die einen starken Bezug zu den UN-Nachhaltigkeitszielen Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3) und Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion (SDG 12) haben.



Diese Projekte reduzieren aber nicht nur Emissionen. Sie wirken sich auch vorteilhaft auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Gegebenheiten in den Regionen aus, in denen sie durchgeführt werden.



Darüber hinaus ist Philips eine Partnerschaft mit EcoAct eingegangen. Diese 2005 gegründete, international anerkannte Expertengruppe unterstützt Philips bei der Erfüllung der Verpflichtung zur Klimaneutralität.



Im Jahr 2017 haben wir mit der Kompensation von 220 metrischen Kilotonnen CO 2 -Emissionen gestartet. Im Jahr 2019 haben wir diese auf 440 Kilotonnen erhöht, was der jährlichen CO 2 -Aufnahme von etwa 13 Millionen mittelgroßen Eichen entspricht. Dies umfasst die Summe der direkten Emissionen unserer Anlagen, unsere Emissionen aus Geschäftsreisen und unsere See-, Straßen- und Pakettransporte innerhalb der Logistik.