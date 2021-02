Unser Ansatz

Als internationales Unternehmen ist sich Philips der diversen Herausforderungen bewusst, mit denen Menschen in ihrem jeweiligen Lebensumfeld leben und umgehen müssen.

Unser Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)



Wir setzen uns für eine nachhaltig finanzierbare Versorgung ein. Darum treiben wir eine wertbasierte Gesundheitsversorgung voran, arbeiten an der Verbesserung der Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit und erweitern den Zugang zu medizinischer Versorgung in unterversorgten Regionen dieser Welt. Dazu gehören die Entwicklung von innovativen Lösungen, die lokale Herausforderungen adressieren, und der weitere Ausbau unserer Community Life Centers.



Unser Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)



Wir setzen uns für die nachhaltige Nutzung von Ressourcen ein, zum Beispiel mit unseren nachhaltigen Produkten und einem zirkulären Produkt- und Servicedesign. Aber auch die nachhaltige Nutzung von Energie gehört dazu. Um in unseren Betriebsabläufen CO2-neutral zu werden, reduzieren wir beispielsweise Emissionen und erhöhen die Energieeffizienz.