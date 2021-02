Wirkung unseres Handelns

Die Berechnung der Effekte unserer Produkte und Lösungen



Wir dokumentieren die Anzahl der im Markt befindlichen Produkte und Lösungen. In Kombination mit statistischen Daten und Marktinformationen lässt sich daraus auf die Anzahl der Menschen schließen, die in einem Jahr mit unseren Produkte und Lösungen in Kontakt kommen, die den oben genannten sozialen oder ökologischen Bereichen zugeordnet sind. Dopplungen werden bei der Kalkulation herausgerechnet, das heißt es zählt nur ein Kontakt. Daraus berechnen wir die „Lives improved“ beziehungsweise die Anzahl an Leben, die wir verbessern konnten.