Thijs de Groot hat sowohl einen Master of Science in Industrial Engineering & Management Sciences und in Betriebswirtschaft als auch einen Executive Master of Finance and Control inne. Nach seiner Tätigkeit als Finanzanalytiker bei der Smulders Group in den Niederlanden begann er im Jahr 2005 seine Karriere bei Philips in Amsterdam. Seitdem hatte der gebürtige Holländer verschiedene Positionen im Finanzbereich inne, darunter Financial Planning & Analysis, Operations oder Mergers & Acquisitions.

2010 wechselte Thijs de Groot für vier Jahre zu Philips in Boston, USA. Dort zeichnete er als Finanzdirektor bei Imaging Systems unter anderem für die Neugestaltung der Finanzfunktion verantwortlich. Zwei Jahre später übernahm er die Funktion des Senior Director bei Imaging Systems. Nachdem de Groot im Jahr 2014, zurück in den Niederlanden, die Position des Head of Finance der Business Unit Magnetic Resonance Imaging übernahm, ist er seit dem 1. Juni 2018 Mitglied der Geschäftsführung Philips GmbH Markt DACH und Head of Finance für Philips Market DACH.

Thijs de Groot ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Hamburg.