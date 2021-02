Philips Deutschland

Die Philips GmbH Market DACH ist eine der größten und umsatzstärksten Tochtergesellschaften von Royal Philips – einem führenden Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie. Philips beschäftigt gut 5.151 Mitarbeiter in DACH und ist in die Sparten Health Systems (Medizinsysteme) und Personal Health (Konsumentenprodukte wie Unterhaltungselektronik und Elektro-Hausgeräte) aufgeteilt. Ihren Sitz hat die Philips GmbH Market DACH in Hamburg, weitere große Standorte sind Böblingen, Aachen, Horgen und Wien. Neben Vertriebs-und Marketingaktivitäten sind in DACH wesentliche Kompetenzen für Forschung,

Entwicklung und Fertigung angesiedelt.“