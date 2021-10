Wann können Sie ein Neugeborenes mit nach draußen nehmen?

Während es in den ersten Wochen völlig in Ordnung ist, mit Ihrem Neugeborenen spazieren zu gehen, ist Schwimmen eine andere Geschichte. Babys können ihre Temperatur nicht so regulieren wie wir und infizieren sich leicht über das Wasser. Deshalb ist es ratsam, zu warten, bis Ihr Kind etwa zwei Monate alt ist, bevor Sie es mit den Zehen ins Wasser tauchen lassen. Und selbst dann sollten Sie sicherstellen, dass das Wasser im Pool auf etwa 32 Grad Celsius erwärmt ist. Ein großes öffentliches Schwimmbad ist für ein Baby unter 6 Monaten zu kalt. Natürlich können Sie Ihr Baby jederzeit zu Hause in einer (Baby-)Badewanne baden lassen. Dies ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für Ihr Baby, sich an das Wasser zu gewöhnen.