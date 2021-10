So verbessern Sie die Raumluftqualität

Schlechte Luftqualität wird durch Partikel und Gase verursacht, die in der Luft schweben. Autos, Fabriken, Staub, und Schimmel aber auch Parfüms, Haarspray, Kochgerüche und Reinigungsmittel können zu einer schlechten Luftqualität beitragen. Wenn wir verschmutzte Luft einatmen, finden einige der Schadstoffe ihren Weg in unsere Lunge. Von dort aus können sie in den Blutkreislauf gelangen und schwere gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere für Menschen, die anfällig für Luftschadstoffe sind. Die gute Nachricht ist, dass das Bewusstsein für die Luftverschmutzung und die Bedeutung sauberer Luft für die öffentliche Gesundheit wächst – und das gilt auch für die Forschung zu diesem Thema. Basierend auf dieser Forschung haben wir eine Liste von Maßnahmen erstellt, die Sie ergreifen können, um die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu verbessern!