Sind süße Kaffees nicht Ihr Ding? Dann ist dieser eisgekühlte Americano wahrscheinlich die bessere Wahl. Die Zubereitung ist extrem einfach – und man braucht nur Kaffee und Eiswürfel.

1. Brühen Sie Ihren Kaffee wie gewohnt.

2. Stellen Sie Ihre Tasse (oder die ganze Kanne Kaffee, wenn Sie etwas mehr zubereiten möchten) in den Kühlschrank, um sie abkühlen zu lassen. Wenn der Kaffee kalt ist, gießen Sie ihn in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas. Rühren Sie ihn um, um sicher zu sein, dass der Kaffee gekühlt ist. Und schon ist der Kaffee fertig.

3. Fügen Sie etwas Milch, Zimt, Schlagsahne oder andere Toppings hinzu. So wird der Kaffee noch köstlicher.

Profi-Tipp: Den Kaffee abkühlen zu lassen, ist nicht zwingend notwendig, verhindert aber, dass das Eis zu schnell schmilzt. Mit Eiswürfeln aus Kaffee verhindert man, dass das Getränk zu wässrig wird. Brühen Sie einfach etwas Kaffee auf, lassen Sie ihn abkühlen, gießen Sie ihn in eine Eiswürfelschale und stellen Sie ihn ein paar Stunden in den Gefrierschrank. Eiswürfelschalen gibt es in allen Formen und Größen, so etwa als Sterne, Diamanten und Tiere. Somit eignen sie sich perfekt, um Ihrem Kaffee das gewisse Extra zu verleihen. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden, wir versprechen Ihnen, dass Ihr eisgekühlter Kaffee fantastisch schmecken wird!

Sie suchen nach erfrischenden Getränken, Snacks oder vollwertigen Mahlzeiten? Unser Philips Küchenchef hat die köstlichsten Rezepte zusammengestellt: Schnell, einfach und gesund.