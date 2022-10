Wings for Life World Run x Philips Sportkopfhörer 

Laden Sie einfach die Wings for Life World Run App auf Ihr Telefon herunter und registrieren Sie sich. Sie können einzeln laufen, oder an einem App Run Event in Ihrer Nähe teilnehmen. Sie beginnen zur gleichen Zeit wie alle anderen weltweit und werden von einem virtuellen Catcher Car verfolgt. Die App hält Sie auf dem neuesten Stand, indem sie Ihnen Ihren Vorsprung mitteilt und wann Sie schließlich eingeholt wurden. Dann ist Ihr Lauf vorbei und Ihr Ergebnis wird in der globalen Ergebnisliste angezeigt. Also probieren Sie es aus.