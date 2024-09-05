ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?

Wenn sich Ihre Sonicare Zahnbürste nicht einschalten lässt, ist es unwahrscheinlich, dass das Problem durch einfaches Austauschen des Akkus behoben wird. Sie können hier einen Online-Garantieantrag für Unterstützung beim Erwerb eines Ersatzgeräts einreichen oder uns hier kontaktieren.  Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.

Der integrierte Akku kann zur Entsorgung entfernt werden. Anweisungen zum Entfernen des Akkus finden Sie unter Handbücher und Dokumentation für Ihr Produkt hier. Wenn Sie sich das Zerlegen von Elektronikgeräten nicht zutrauen, empfehlen wir Ihnen, bei Ihrer örtlichen Recycling- oder Reparaturwerkstatt Hilfe von einem Experten aufzusuchen.

Wir raten davon ab, den Akku selbst auszutauschen, da dies das Brandrisiko oder andere potenzielle Sicherheitsrisiken erhöhen kann.

Hinweis: Durch Öffnen der Zahnbürste erlischt die Produktgarantie.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX6600/12, HX6600/13, HX6500/03. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage