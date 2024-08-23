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Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?
Die Akkulaufzeit der Sonicare Zahnbürste hängt davon ab, wie oft und wie lange Sie putzen. Bei einer 2-minütigen Reinigung zweimal täglich hält der Akku bei vollständiger Ladung mindestens 2 bis 3 Wochen. Wenn Sie Probleme mit dem Akku Ihrer Zahnbürste haben, klicken Sie auf diesen Link, um einen Garantieaustausch zu initiieren.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›