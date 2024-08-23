Philips Support Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?

Die Akkulaufzeit der Sonicare Zahnbürste hängt davon ab, wie oft und wie lange Sie putzen. Bei einer 2-minütigen Reinigung zweimal täglich hält der Akku bei vollständiger Ladung mindestens 2 bis 3 Wochen. Wenn Sie Probleme mit dem Akku Ihrer Zahnbürste haben, klicken Sie auf diesen Link, um einen Garantieaustausch zu initiieren.