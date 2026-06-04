Sind Philips Avent Schnuller für eine gesunde Mundentwicklung sicher?

Ja, alle Philips Avent Schnuller sind sicher.
Unsere Schnuller sind weich, und der kleine Sauger lässt sich leicht zusammendrücken. Er passt sich an die Zunge und den Gaumen des Babys an. Die Form des Schnullers verteilt den Druck gleichmäßig auf den Kiefer, die Zähne und das Zahnfleisch des Babys.
Alle Philips Avent Schnuller werden unabhängig von der Oral Health Foundation zertifiziert.
Die Oral Health Foundation prüft Mundpflegeprodukte für Verbraucher, um sicherzustellen, dass die Aussagen der Hersteller klinisch belegt und nicht übertrieben sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/02 , SCF094/04 , SCF094/03 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers
Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?
Wie lange kann ich einen Philips Avent Schnuller verwenden?