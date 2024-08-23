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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?

Ja, die Verwendung verfärbter Philips Avent Produkte ist sicher, sofern die Teile sauber und in gutem Zustand sind. Verfärbungen sind harmlos und häufig die Folge von Lebensmittelverfärbungen des Kunststoffes.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/02 , SCF091/40 , SCF091/52 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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