Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/02 , SCF091/40 , SCF091/52 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?
Sind die Philips Avent Altersvorgaben wichtig?