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Wie unterscheiden sich die Philips Lumea-Aufsätze?

Ihr Lumea wird mit verschiedenen Aufsätzen geliefert, die jeweils zur Verwendung an einer bestimmten Körperstelle bestimmt sind. Verwenden Sie die Aufsätze nicht in Bereichen, für die sie nicht vorgesehen sind. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Aufsätze im Lieferumfang Ihres Lumea-Modells enthalten sind. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRP959/00, BRI950/02, BRI946/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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