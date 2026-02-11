Philips Support Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?

Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Sie können die Drehzahl reduzieren oder erhöhen, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken oder den Schieber für die Geschwindigkeitsstufe nach oben schieben.



Wenn Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken, startet der Philips Epilierer den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit (Stufe II). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken, wechselt die Geschwindigkeit zu einer niedrigeren Stufe (Stufe I). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter ein drittes Mal drücken, schaltet sich der Epilierer aus.

Epilierer der Serien 2000, 4000 Der Epilierer verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen. Wenn Sie den Rasieraufsatz verwenden, steht nur eine Geschwindigkeitsstufe zur Verfügung. Diese Einstellung eignet sich am besten zum Rasieren. Epilierer der Serien 8000, 9000, 9900 Wenn Sie den Ein-/Ausschalter betätigen, läuft der Epilierer bei Höchstgeschwindigkeit. Wenn Sie die Ein-/Ausschalter erneut betätigen, schaltet der Epilierer auf die niedrigere Geschwindigkeitsstufe um. Verwenden Sie die niedrigere Geschwindigkeitsstufe für Bereiche mit geringem Haarwuchs, schwer zugängliche Stellen sowie für Bereiche, in denen die Knochen dicht unter der Haut liegen, wie Knöchel und Knie.