Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?

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Wenn Sie eine Sonicare Zahnbürste registrieren, können Sie prüfen, ob es Sonderangebote für Sie gibt. Sie können Ihre Zahnbürste über Philips.com oder über die Sonicare App registrieren. Sie können Ihre Zahnbürste nur über die App registrieren, wenn Sie eine App-fähige Zahnbürste besitzen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX8596/21 , HX8515/13 , HX8311/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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