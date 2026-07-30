Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?

Wenn Sie eine Sonicare Zahnbürste registrieren, können Sie prüfen, ob es Sonderangebote für Sie gibt. Sie können Ihre Zahnbürste über Philips.com oder über die Sonicare App registrieren. Sie können Ihre Zahnbürste nur über die App registrieren, wenn Sie eine App-fähige Zahnbürste besitzen.
Melden Sie sich bei Ihrem My Philips Konto an oder erstellen Sie einneues Konto. Wenn Sie sich angemeldet haben, klicken Sie auf ''Produkt registrieren'' und befolgen Sie die Anweisungen.
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Sobald eine Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf die drei Punkte in der unteren rechten Ecke.
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