Philips Support Welche BHs eignen sich am besten für die elektrische Philips Avent Milchpumpe?

Die Verwendung eines gut sitzenden BHs ist für ein angenehmes, schmerzfreies Abpumpen unerlässlich und unterstützt einen effizienten Milchfluss.

Beachten Sie die folgenden Hinweise für Ihr jeweiliges Modell.

Elektrische Philips Avent Natural Care Wearable Milchpumpe Prüfen Sie Folgendes: Tragen Sie einen dehnbaren BH.

Das Unterbrustband Ihres BHs sollte eng an Ihrer Haut anliegen und nicht hochrutschen. Wenn Sie auf die Innenseite Ihres BHs zwischen Ihren Brüsten schauen, sollte kein Licht am BH-Band austreten.

Wenn Sie das Unterbrustband z. B. mit Ihrem Daumen dehnen, sollte es sich nicht mehr als 2-3 Fingerbreit von Ihrem Körper wegdehnen, um sicherzustellen, dass das Brustgewebe gestützt wird.

Die Träger des BHs sollten so verstellbar sein, dass Sie ihre Länge anpassen können, um die Milchpumpe in Ihrem BH zu fixieren, damit sie sich beim Abpumpen nicht bewegt. Wenn Sie an Vakuum verlieren, versuchen Sie, die Träger Ihres BHs so anzupassen, dass die Pumpe besser fixiert ist.

Das Tragen eines Bügel-BHs wird nicht empfohlen. Elektrische Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe Die Hauben und Becher passen in die meisten normalen BHs und Still-BHs.

Wenn Sie sich beim Abpumpen unwohl fühlen, versuchen Sie es mit einem dehnbaren BH (aber nicht zu elastisch, damit die Becher während des Abpumpens verrutschen).

Das Tragen eines Bügel-BHs wird nicht empfohlen. Philips Avent elektronische Einzel-/Doppelmilchpumpe Funktioniert gut mit den meisten normalen Still-BHs.

Funktioniert gut mit den meisten Abpump-BHs mit größeren schlitzförmigen Öffnungen für den Trichter (das Pumpengehäuse kann nicht über den BH befestigt werden).

Es wird nicht empfohlen, einen Abpump-BH mit kreisförmigen Öffnungen zu verwenden.