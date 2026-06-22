Philips Support Wie entferne ich die weiße/braune Flecken auf der Heizplatte meines Philips Avent Sterilisators?

Die weißen/braunen Flecken sind Kalk. Er bildet sich in Geräten, weil die Rückstände von Mineralien, die natürlicherweise in Wasser enthalten sind, nicht verdampfen können, wenn das Wasser erhitzt wird. Je härter das Wasser, desto schneller bildet sich Kalk. Auch wenn Kalk an sich nicht schädlich ist, so ist er doch unansehnlich, schwer zu reinigen und kann den Betrieb von Geräten verschlechtern oder deren Komponenten schädigen, wenn er sich absetzt. Es wird empfohlen, den Sterilisator mindestens alle 2 Wochen zu entkalken, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen unten, um Ihr Gerät ordnungsgemäß zu entkalken.

Schritt-für-Schritt-Anleitung Für SCF291 Philips Avent Babyflaschen-Sterilisator Füllen Sie 12 ml Haushaltsessig (5 % Säure) und 120 ml Wasser in den Wasserbehälter. Setzen Sie den kleinen Korb auf die Gerätebasis. Setzen Sie den Deckel auf den Korb.

Hinweis: Das Aufsetzen des kleinen Korbs auf die Basis dient dazu, dass keine heißen Flüssigkeiten austreten können. Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter ein. Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang laufen. Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter aus. Lassen Sie das Gerät etwa 5 Minuten lang abkühlen. Entleeren Sie den Wasserbehälter und spülen Sie ihn gründlich aus. Entfernen Sie gegebenenfalls Kalkrückstände mit einem Schwamm. Spülen Sie die Basis erneut ab und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis: Wie einfach Kalkrückstände zu entfernen sind, hängt von Ihrem Wasserhärtegrad und davon ab, wie oft Sie das Gerät entkalken. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entkalken, wenn nötig. Spülen Sie den kleinen Korb und den Deckel ab, um die Essiglösung restlos zu entfernen. Für SCF293 Philips Avent Babyflaschensterilisator und -trockner Füllen Sie 12 ml Haushaltsessig (5 % Säure) und 120 ml Wasser in den Wasserbehälter. Setzen Sie den kleinen Korb auf die Gerätebasis. Setzen Sie den Deckel auf den Korb.

Hinweis: Das Aufsetzen des kleinen Korbs auf die Basis dient dazu, dass keine heißen Flüssigkeiten austreten können. Drehen Sie den Ein-/Ausschalter in den Sterilisierungsmodus. Drücken Sie ihn dann, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang laufen. Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Ausschalter aus. Lassen Sie das Gerät etwa 5 Minuten lang abkühlen. Entleeren Sie den Wasserbehälter und spülen Sie ihn gründlich aus. Entfernen Sie gegebenenfalls Kalkrückstände mit einem Schwamm. Spülen Sie die Basis erneut ab und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis: Wie einfach Kalkrückstände zu entfernen sind, hängt von Ihrem Wasserhärtegrad und davon ab, wie oft Sie das Gerät entkalken. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entkalken, wenn nötig. Spülen Sie den kleinen Korb und den Deckel ab, um die Essiglösung restlos zu entfernen. Hinweis: Verwenden Sie nur Entkalker auf Zitronensäurebasis.