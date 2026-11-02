Philips Support Wie bewahre ich das Zubehör meines Philips Nass-Staubsauger optimal auf?

Jeder Philips Nass-Staubsauger enthält einen Wasserbehälter und Mikrofaserpads. Befolgen Sie die untenstehenden Schritte (Schrittnummer gehört zur entsprechenden Abbildung) für eine optimale Aufbewahrung des Zubehörs nach jedem Gebrauch.

Anweisungen zur Reinigung: Entnehmen Sie das Pad vom Wasserbehälter. So kann das Pad gründlich trocknen. Entleeren Sie den Wasserbehälter vollständig. Füllen Sie frisches Wasser in den Wasserbehälter. Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters. Schütteln Sie den Wasserbehälter, um verbleibendes Reinigungsmittel zu entfernen. Entleeren Sie den Wasserbehälter noch einmal. Lassen Sie den Wasserbehälter nach dem Trocknen geöffnet, damit Wasserrückstände verdunsten können. Lassen Sie das Reinigungspad an der Luft trocknen und bewahren Sie den Wasserbehälter geöffnet auf. Wenn das Pad komplett trocken ist, bewahren Sie es gemeinsam mit dem Wasserbehälter auf. Damit das Pad während der Aufbewahrung weiterhin trocken bleibt, setzen Sie das Pad nicht in den Wasserbehälter zurück.