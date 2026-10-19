Philips Support Muss ich den Gummistöpsel aus meiner Philips Airfryer Pfanne entfernen?

Nein, Sie müssen ihn nicht entfernen, da er den Korb des Philips Airfryer an Ort und Stelle hält. Falls Sie ihn verloren haben, können Sie ihn über den Philips Online-Shop bestellen oder sich an Ihr örtliches Service-Center wenden.

So setzen Sie den Gummistöpsel ein, falls er herausfallen sollte: Setzen Sie den Gummistöpsel von der Oberseite der Pfanne ein, wobei die Spitze durch die Öffnung zeigt. Ziehen Sie mit einer Hand die Spitze aus der Rückseite und drücken Sie mit der anderen Hand von oben, bis die konische Spitze vollständig durch das Loch eingeführt ist. Bitte sehen Sie sich auch das Video unten an: Bitte sehen Sie sich auch das Video unten an: