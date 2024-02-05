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Wie bereite ich Philips Avent Flaschen und Sauger für den ersten Gebrauch zu?

Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich, um eine gute Hygiene zu gewährleisten. Nehmen Sie nach jedem Füttern alle Teile auseinander und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser. Stellen Sie sicher, dass alle Lebensmittelreste entfernt wurden, und spülen Sie die Teile anschließend gründlich ab. Wenn Sie die Spitze des Saugers mit einer Bürste reinigen, reinigen Sie sie so vorsichtig wie möglich, um Schäden zu vermeiden.

Sterilisieren Sie die gereinigten Teile in einem Philips Avent Sterilisator, oder kochen Sie sie 5 Minuten lang in Wasser ab.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY906/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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