Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01, XW7110/01, XW9383/01R1. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Wie werden die Produkte von Philips generalüberholt?
Wann sollte ich die Bürsten und Filter meines AquaTrio Staubsaugers ersetzen?
Kann ich den Philips AquaTrio Staubsauger auf allen Böden und Teppichen verwenden?
Welches Wasser darf ich für meinen Philips AquaTrio Staubsauger verwenden?
Wie lange sollte man den Philips Cordless Staubsauger laden?
Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?