Philips Support Kann ich den Philips AquaTrio Staubsauger auf allen Böden und Teppichen verwenden?

Um mehr darüber zu erfahren, auf welchen Oberflächen, Sie Ihren Philips AquaTrio der Serie 7000 oder 9000 verwenden können, lesen Sie unseren Artikel unten.

1. AquaTrio Serie 7000 Der Philips AquaTrio der Serie 7000 ist geeignet zum Saugen und Wischen aller Arten von Hartböden, außer unbeschichteten Holzböden und Fliesenböden mit tiefen Fugen. Wenn Sie das Gerät auf Linoleum-Böden verwenden, tun Sie dies nur, wenn die Böden ordnungsgemäß verklebt sind, um zu verhindern, dass Linoleum in die AquaSpin-Düse eingezogen wird.



Der Philips AquaTrio der Serie 7000 ist auch dafür geeignet, wenn Sie Ihre empfindlichen Hartböden regelmäßig und einfach mit einem nassen Wischtuch reinigen möchten.



Sie können das Gerät an einem kleinen Bereich außerhalb des direkten Sichtfelds testen, um sicherzustellen, dass es für Ihren Boden geeignet ist.



Hinweis: Es ist nicht möglich, den AquaTrio der Serie 7000 auf Teppichen zu verwenden. Die AquaSpin-Düse ist nur für Hartböden geeignet. 2. AquaTrio Serie 9000 Gleichzeitig Saugen und Wischen

Ihr Philips AquaTrio der Serie 9000 ist für gleichzeitiges Saugen und Wischen geeignet. Es ist nicht erforderlich, den Boden vor dem Wischen zu saugen, da bei der Saug- und Wischfunktion Ihr Hartboden aktiv nass gereinigt wird, um alle Arten von Verschmutzungen, einschließlich Flüssigkeiten und Flecken, aufzunehmen bzw. zu entfernen.



Hartböden

Die Saug- und Wischfunktion eignet sich zum Saugen und Wischen aller Arten von Hartböden, außer unbeschichteten Holzböden.



Wenn Sie die Saug- und Wischfunktion auf Linoleum-Böden verwenden, tun Sie dies nur auf Linoleum-Böden, die ordnungsgemäß verklebt sind, um zu verhindern, dass Linoleum in die AquaSpin-Düse gezogen wird.



Empfindliche Böden

Der Philips AquaTrio der Serie 9000 eignet sich auch, wenn Sie Ihre empfindlichen Hartböden regelmäßig und einfach nass wischen möchten. Für die Saug- und Wischfunktion sind Mikrofaserbürsten enthalten, die Schmutz, Flecken und ausgelaufene Flüssigkeiten effektiv und dennoch sanft entfernen.

Teppichböden und Teppichläufer Verwenden Sie für Teppichböden und Teppichläufer nur den Trockensauger. Die Saug- und Wischfunktion kann nicht verwendet werden, da die AquaSpin-Düse nur für Hartböden geeignet ist.