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Kann ich mit dem Natural Response Sauger meinem Baby dickflüssige Nahrung füttern?

Ja. Sie können Philips Avent Natural Response Sauger sowohl für dickflüssige Flüssigkeiten als auch für Milch verwenden. Dazu gehören Antiregurgitationsnahrung (AR), mit Getreide angereicherte Milch, Babyreis, Babynahrung, Milch-Nahrungsmischungen und Suppen.

Da dickflüssige Flüssigkeiten langsamer fließen, benötigen Sie möglicherweise einen Sauger mit einer höheren Saugerstufe, damit Ihr Baby angenehm trinken kann.

Für dickflüssige Flüssigkeiten können Sie den Natural Response Sauger der Stufe 6 ("Dickflüssige Nahrung") verwenden, der speziell für dickflüssigere Nahrung entwickelt wurde.

Die Philips Avent Natural Response Sauger sind in den USA und Kanada mit Durchflussraten von 1 bis 5 und in anderen Ländern mit Durchflussraten von 1 bis 6 erhältlich.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY933/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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