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Ist der Wasserbehälter meines Philips HomeRun Saugroboters spülmaschinenfest?

Der Wasserbehälter Ihres Philips HomeRun Saug-Wischroboters kann nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie Sie ihn reinigen können.

HomeRun Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU3000/02, XU2100/20, XU2000/10. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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