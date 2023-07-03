Philips Support Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?

Um herauszufinden, welche Philips Avent Babyfläschchen und Sauger miteinander kompatibel sind, sehen Sie unten nach.



In den 4 Bereichen unten finden Sie alles, was Sie zur Kompatibilität von Philips Avent wissen müssen:

Natural und Natural Response

Natural Glas

Anti-colic

AirFree Ventil.

Jeder Bereich zeigt eine andere Kombination von Artikeln sowie ein Häkchen oder ein Kreuz, um anzugeben, ob die Kombination kompatibel ist oder nicht.

Natural und Natural Response Das Bild unten zeigt, welche Philips Avent Produkte mit den Natural und Natural Response Fläschchen, Schraubringen und Saugern kompatibel sind.



Top Tipps für Philips Avent Natural und Natural Response: Der gleiche Schraubring wird sowohl mit dem Natural als auch mit dem Natural Response Fläschchen verkauft. Das bedeutet, dass Sie die Schraubringe untereinander austauschen können. Natural Glas Das Bild unten zeigt, welche Philips Avent Produkte mit den Natural Glasflaschen kompatibel sind.



Top Tipps für Philips Avent Natural Glasflaschen: Sie können sowohl Natural als auch Natural Response Schraubringe und Sauger mit den Glasflaschen verwenden.

Falls Sie Anti-colic-Sauger/-Schraubringe oder ein AirFree Ventil haben, beachten Sie bitte, dass diese nicht mit Natural Glasflaschen kompatibel sind. Anti-colic Das Bild unten zeigt, welche Philips Avent Produkte mit Anti-colic-Flaschen, -Schraubringen und -Saugern kompatibel sind. AirFree Ventil Das Bild unten zeigt, welche Philips Avent Produkte mit dem AirFree Ventil kompatibel sind



Top Tipps für Philips Avent AirFree Ventil: Sie können Ihr AirFree Ventil mit jeder Philips Avent Flasche aus Plastik (aber nicht aus Glas) verwenden.

Wenn Sie einen Philips Avent Natural Response oder Anti-colic Sauger und den dazugehörigen Schraubring verwenden, ist das AirFree Ventil kompatibel. Zusätzliche Unterstützung Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anliegen bezüglich der Kompatibilität Ihres Philips Avent Produkts haben.