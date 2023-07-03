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Philips Support

Sind meine Philips Avent Produkte für die Flaschenernährung miteinander kompatibel?

Um herauszufinden, welche Philips Avent Babyfläschchen und Sauger miteinander kompatibel sind, sehen Sie unten nach.

In den 4 Bereichen unten finden Sie alles, was Sie zur Kompatibilität von Philips Avent wissen müssen:

  • Natural und Natural Response 

  • Natural Glas 

  • Anti-colic 

  • AirFree Ventil.

Jeder Bereich zeigt eine andere Kombination von Artikeln sowie ein Häkchen oder ein Kreuz, um anzugeben, ob die Kombination kompatibel ist oder nicht.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71, SCY903/11, SCY900/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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