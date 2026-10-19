Philips Support Wie rasiere oder trimme ich verschiedene Körperzonen, um die besten Ergebnisse zu erzielen?

Ihr Philips LadyShaver wird mit einem Rasieraufsatz und einem Trimmaufsatz geliefert. Sehen Sie sich die Videos an oder lesen Sie den Artikel unten, um zu erfahren, wie Sie verschiedene Bereiche Ihres Körpers rasieren oder trimmen können.

Einige Modelle verfügen über zwei Geschwindigkeitsstufen. Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe aus, die für den Bereich, den Sie rasieren möchten, am angenehmsten ist. Um die Geschwindigkeitsstufe zu ändern, wenn der LadyShaver eingeschaltet ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

Schauen Sie im Karton oder in der Bedienungsanleitung nach, um zu sehen, welche Aufsätze im Lieferumfang Ihres Modells enthalten sind.

So rasieren Sie Ihre Beine Um Ihre Beine zu rasieren, befestigen Sie den Rasieraufsatz am Handstück. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Setzen Sie den Rasierer flach auf der Haut an und rasieren Sie sanft entgegen der Haarwuchsrichtung. Befestigen Sie bei Haaren, die länger als 3 mm sind, den Kammaufsatz am Rasieraufsatz. Trimmen Sie die Haare vor der Rasur ohne Kammaufsatz auf eine Länge von 3 mm. So rasieren Sie Ihre Achselhöhlen Um Ihre Achselhöhlen zu rasieren, befestigen Sie den Rasieraufsatz am Handstück. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Heben Sie Ihren Arm und legen Sie Ihre Hand auf den Rücken, um die Haut zu straffen. Bewegen Sie den Rasierer vorsichtig nach oben und unten. Befestigen Sie bei Haaren, die länger als 3 mm sind, den Kammaufsatz am Rasieraufsatz. Trimmen Sie die Haare vor der Rasur ohne Kammaufsatz auf eine Länge von 3 mm. So rasieren, trimmen und stylen Sie Ihre Bikinizone Nutzen Sie zum Stylen und Trimmen der Bikinizone den Trimmer-Aufsatz für die Bikinizone. Straffen Sie die Haut mit der freien Hand. Setzen Sie den Trimmeraufsatz zum Trimmen flach auf die Haut. Setzen Sie den Trimmeraufsatz senkrecht auf die Haut, um verschiedene Looks in der Bikinizone zu kreieren. Um die Haare auf eine Länge von 3 mm zu trimmen, befestigen Sie den Kammaufsatz am Trimmeraufsatz für die Bikinizone. Gesichtshaarentferner (nur bestimmte Modelle) Verwenden Sie zum Entfernen von Gesichtsbehaarung den Gesichtshaarentferner. Um den Gesichtshaarentferner einzuschalten, drehen Sie den unteren Teil des Gesichtshaarentferners von "O" auf "I". Bewegen Sie den Gesichtshaarentferner über Ihr Gesicht und führen Sie kreisende Bewegungen aus. Der Gesichtshaarentferner kann auf Oberlippe, Stirn, Kieferpartie, Wangen und Kinn verwendet werden.