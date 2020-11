Das Auftragen von Peroxiden greift weder Schmelz noch Dentin oder die Pulpa an – im Gegenteil: Studien konnten sogar nachweisen, dass Zahnaufhellung eine kariespräventive Wirkung haben kann. Plaque lagert sich schwerer an frisch aufgehellten Zähnen an.

Spürt der Patient etwas während der Zahnaufhellung?

Studien zufolge haben 91 % der Patienten keine oder nur geringe Sensibilitäten. Möglich sind – wenn überhaupt – nur temporäre Reizungen, die den Zahn jedoch nicht schädigen. Damit Zähne und Zahnfleisch nicht mehr gereizt sind, ist eine professionelle Zahnreinigung wichtig – möglichst eine Woche oder mindestens 2 bis 3 Tage vorher.