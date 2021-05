Sorgen Sie vor dem Wachsen für eine optimale Haarlänge von ca. 6 mm (die Länge eines Reiskorns, ca. 10-14 Tage Wachstum). Wenn die Haare länger sind, kürzen Sie sie, damit der Vorgang einfacher und weniger schmerzhaft wird.

Es gibt zahlreiche Wachsoptionen für Zuhause, entweder mit Hart- oder Weichwachs. Für Weichwachs wird ein Stoffstreifen zum Entfernen benötigt. Es gibt verschiedene Arten von Weichwachs: Warm- und Kaltwachs sowie vorgefertigte Streifen. Warmwachs wird für gewöhnlich mithilfe eines Wachswärmers in einem Topf auf die benötigte Temperatur erwärmt, wodurch es sich leichter verteilen lässt. Kaltwachs wird direkt und ohne Erwärmung auf die Haut aufgetragen. Obwohl diese Methode praktisch ist, ist Kaltwachs fester und lässt sich schwerer verteilen. Manche Menschen empfinden es auch als schmerzhafter. Bei vorgefertigten Streifen befindet sich das Wachs bereits am Stoff – sie sind einfach zu verwenden, sauber in der Anwendung und es besteht keine Gefahr, zu viel Wachs aufzutragen. Sie werden durch Reiben zwischen den Händen erwärmt. Hartwachs erfordert keine Stoffstreifen zum Entfernen. Es muss immer erwärmt werden und wird in einer dickeren Schicht als Weichwachs in Haarwuchsrichtung aufgetragen. Wenn das Wachs aushärtet, werden die Haare darin fest eingeschlossen und es bildet sich eine Art Streifen. Sie können selbst entscheiden, was am besten für Sie funktioniert!

Machen Sie 24 bis 48 Stunden vor der Wachsbehandlung ein Peeling, um abgestorbene Hautzellen und Talg zu entfernen. Reinigen Sie vor dem Wachsen vorsichtig den zu behandelnden Bereich, um Schmutz, abgestorbene Hautzellen und Hautpflegeprodukte zu entfernen. Trocknen Sie anschließend Ihre Haut gründlich. Die saubere, trockene Haut sorgt dafür, dass das Wachs gut an den Haaren haftet. Sie sollten keine Wachsbehandlung durchführen, wenn Sie 2 bis 5 Tage zuvor rezeptfreie Hautpflegeprodukte mit Retinol oder verschreibungspflichtige Retinoide verwendet haben, um zu vermeiden, dass sich Haut zusammen mit den Haaren ablöst. Wachsen Sie niemals sonnenverbrannte oder sehr empfindliche Haut. Es gibt Zeiten, in denen Ihre Haut besonders empfindlich reagiert. Wir empfehlen, ein paar Tage vor, während und nach Ihrer Periode kein Wachs zu verwenden, da die Haut in dieser Zeit am empfindlichsten ist.