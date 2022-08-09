Eingestellt
223S7EJMB/01
Zuverlässige und grundlegende Funktionen,
Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit SoftBlue Technology ist er hervorragend für augenschonendes Arbeiten geeignet. Der höhenverstellbare, rahmenlose Bildschirm ermöglicht es, mehrere Monitore nebeneinander aufzustellen – somit haben Sie eine noch bessere Sicht.
S-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
3.6
von 5
7
Bewertungen
Repetro46
09/08/2022
Italia
Verifizierter Käufer
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Vorteile
compatto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Nachteile
Qualidade de Som
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-12-21
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931