      Signage Solutions Q-Line-Monitor

      65BDL3650Q/02

      Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q-Line 4K Ultra HD-Display. Diese zuverlässige, einfach einzurichtende Signage-Lösung mit Android ist dank Wave betriebsbereit zur Fernbedienung, sodass Sie das Gerät jederzeit und von überall aus steuern können.

      Ihr vielseitiges und einfach einzurichtendes 18/7-Display

      • 164 cm (65")
      • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
      • Ultra HD

      Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud

      Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Über den Chromium-basierten Browser entwerfen Sie Ihre Inhalte online und verbinden dann einen einzigen Monitor oder Ihr komplettes Netzwerk. Zeigen Sie Inhalte im Hoch- und Querformat in Full HD an. Verbinden Sie den Monitor ganz einfach über WLAN oder ein RJ45-Kabel mit dem Internet, und genießen Sie Ihre selbst erstellten Playlists.

      FailOver. Damit nie ein leerer Bildschirm angezeigt wird

      FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die im unwahrscheinlichen Falle des Ausfalls einer Eingangsquelle oder Anwendung automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.

      Programmieren Sie Inhalte ganz einfach vom USB oder internen Speicher

      Programmieren Sie Inhalte ganz einfach für die Wiedergabe über USB oder einen internen Speicher. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe der Inhalte aus dem Standby-Modus aktiviert und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.

      Optionales Interact für die kabellose Bildschirmfreigabe

      Kabellose Bildschirmfreigabe über Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk, um Geräte sofort und sicher zu verbinden, oder verwenden Sie unseren optionalen HDMI Interact-Dongle, um direkt auf den Bildschirm zu übertragen, ohne eine Verbindung zum gesicherten Netzwerk herzustellen.

      Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

      Diese leistungsstarken professionellen Monitore von Philips, die über unsere Android 10 SoC-Plattform betrieben werden, sind für native Android-Apps optimiert und Sie können Web-Apps auch direkt auf dem Display installieren. Flexibel und sicher, damit die Display-Spezifikationen länger auf dem neuesten Stand bleiben.

      Revolutionäre Ergebnisse mit Wave

      Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Q-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Energiezeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        163.9  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        64.5  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160
        Pixelgröße
        0,372 x 0,372 mm
        Optimale Auflösung
        3.840 x 2.160 bei 60 Hz
        Helligkeit
        400  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden
        Kontrastverhältnis (Standard)
        1200:1
        Dynamisches Kontrastverhältnis
        500.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        8  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • Progressive Scan
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        Panel-Technologie
        ADS
        Betriebssystem
        Android 10
        Glanzschleier
        25 %

      • Konnektivität

        Audio-Ausgang
        3,5-mm-Buchse
        Video-Eingang
        • 2 x USB 2.0
        • 1 x DVI-I
        • 2 x HDMI 2.0
        • USB 3.0 (1 x)
        Audio-Eing.
        3,5-mm-Buchse
        Weitere Anschlüsse
        • MicroSD
        • OPS
        Externe Steuerung
        • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
        • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
        • RJ45

      • Komfort

        Positionierung
        • Querformat (18/7)
        • Hochformat (18/7)
        Geteilte Matrix
        Bis zu 3 x 3
        Tastatursteuerung
        • Ausgeblendet
        • Sperrbar
        Fernbedienungssignal
        Sperrbar
        Signaldurchschleifung
        • RS232
        • IR-Durchschleifbetrieb
        Einfache Installation
        Intelligente Befestigungsmöglichkeit
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Über das Netzwerk steuerbar
        • RS232
        • RJ45

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2 x 10 W RMS

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 V~, 50/60 Hz
        Verbrauch (normal)
        134  W
        Standby-Stromverbrauch
        <0,5 W
        Energiesparfunktionen
        SmartPower
        Energieeffizienzklasse
        G

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1.152 x 864, 75 Hz
        • 1.280 x 1.024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1.280 x 800, 60 Hz
        • 1.440 x 900, 60 Hz
        • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
        • 1.680 x 1.050, 60 Hz
        • 1.920 x 1.080, 60 Hz
        • 3.840 x 2.160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Videoformate
        • 1.080p bei 50/60 Hz
        • 2.160 p, 60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        1462,3  mm
        Produktgewicht
        28,5  kg
        Gerätehöhe
        837,3  mm
        Gerätetiefe
        68,9 mm (D bei Wandmontage)/89,9 mm (D am Griff)  mm
        Gerätebreite (Zoll)
        57,57  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        32.96  Zoll
        Wandhalterung
        400 x 400 mm, M8
        Gerätetiefe (Zoll)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  Zoll
        Rahmenbreite
        14,9 mm (einheitlicher Rahmen)
        Gerätegewicht (lb)
        62,83  lb

      • Betriebsbedingungen

        Höhenlage
        0 bis 3.000 m
        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50.000  Stunde(n)
        Temperaturbereich (außer Betrieb)
        -20 ~ 60  °C
        Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
        20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
        Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
        5 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

      • Multimedia-Anwendungen

        USB-Videowiedergabe
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-Bildwiedergabe
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-Audiowiedergabe
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interner Player

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Speicher
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m)
        • RS232 Daisy-Chain-Kabel
        • Philips Logo (1 x)
        • Netzkabel
        • Abdeckung für AC-Schalter
        • Kabel-Clip (2 x)
        • 1 x HDMI-Kabel (1,8 m)
        • Kurzanleitung
        • Fernbedienung und AAA-Batterien
        • RS232-Kabel
        • 1 x USB-Abdeckung

      • Sonstiges

        Bildschirmanzeigesprachen
        • Chinesisch
        • Chinesisch (traditionell)
        • Englisch
        • Französisch
        • Deutsch
        • Italienisch
        • Polnisch
        • Russisch
        • Spanisch
        • Türkisch
        • Japanisch
        • Arabisch
        Gewährleistung
        3 Jahre Garantie
        Behördliche Zulassung
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

