65BDL3650Q/02
Das gewisse Extra!
Informieren und begeistern Sie mit einem digitalen Philips Q-Line 4K Ultra HD-Display. Diese zuverlässige, einfach einzurichtende Signage-Lösung mit Android ist dank Wave betriebsbereit zur Fernbedienung, sodass Sie das Gerät jederzeit und von überall aus steuern können.
Q-Line-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Über den Chromium-basierten Browser entwerfen Sie Ihre Inhalte online und verbinden dann einen einzigen Monitor oder Ihr komplettes Netzwerk. Zeigen Sie Inhalte im Hoch- und Querformat in Full HD an. Verbinden Sie den Monitor ganz einfach über WLAN oder ein RJ45-Kabel mit dem Internet, und genießen Sie Ihre selbst erstellten Playlists.
FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die im unwahrscheinlichen Falle des Ausfalls einer Eingangsquelle oder Anwendung automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.
Programmieren Sie Inhalte ganz einfach für die Wiedergabe über USB oder einen internen Speicher. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe der Inhalte aus dem Standby-Modus aktiviert und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.
Kabellose Bildschirmfreigabe über Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk, um Geräte sofort und sicher zu verbinden, oder verwenden Sie unseren optionalen HDMI Interact-Dongle, um direkt auf den Bildschirm zu übertragen, ohne eine Verbindung zum gesicherten Netzwerk herzustellen.
Diese leistungsstarken professionellen Monitore von Philips, die über unsere Android 10 SoC-Plattform betrieben werden, sind für native Android-Apps optimiert und Sie können Web-Apps auch direkt auf dem Display installieren. Flexibel und sicher, damit die Display-Spezifikationen länger auf dem neuesten Stand bleiben.
Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Q-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Energiezeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Interner Player
Zubehör
Sonstiges
