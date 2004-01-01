Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud

Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Über den Chromium-basierten Browser entwerfen Sie Ihre Inhalte online und verbinden dann einen einzigen Monitor oder Ihr komplettes Netzwerk. Zeigen Sie Inhalte im Hoch- und Querformat in Full HD an. Verbinden Sie den Monitor ganz einfach über WLAN oder ein RJ45-Kabel mit dem Internet, und genießen Sie Ihre selbst erstellten Playlists.