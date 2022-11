Individuelles Trocknen

SenseIQ Technologie für individuelles Trocknen. ERKENNT: Der Infrarotsensor des Haartrockners misst kontinuierlich die Temperatur Ihres Haares und sorgt so für einen individuellen Schutz. PASST SICH AN: Der intelligente Mikroprozessor analysiert die vom Sensor erfassten Daten und passt die Temperatur mehr als 12.000 Mal pro Trocknung*** an, um eine Überhitzung zu vermeiden. PFLEGT: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Trocknen und schließt bis zu 95%** seiner natürlichen Feuchtigkeit ein.